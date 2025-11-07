    • Bogotá

    Equipo Bogotá de BMX suma cinco medallas en los Juegos Intercolegiados en Cali

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de deportistas de BMX compitiendo en la pistaFoto: IDRD.

    Los representantes del Equipo Bogotá en BMX conquistaron cinco medallas en la reciente competencia realizada en Cali, en el marco de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025, demostrando su potencia, disciplina y compromiso con el deporte. Este resultado llena de orgullo a la ciudad y consolida a Bogotá como una de las grandes potencias nacionales en esta modalidad.

    Con cada salto y cada curva, los jóvenes pedalistas exhibieron el fruto de su entrenamiento y la pasión que los impulsa a superarse en cada competencia. El trabajo articulado entre deportistas, entrenadores y entidades deportivas ha sido clave para mantener el nivel competitivo y proyectar nuevos talentos.

    Bogotá continúa demostrando que está hecha para ganar y que el BMX capitalino tiene aún mucho camino por recorrer, con la mirada puesta en seguir sumando triunfos para la ciudad.

    Giovanni Alarcón M.
