Habilitan conexión provisional de más de 560 familias en Ciudad Bolívar

Foto: Enel Colombia

Enel Colombia, en cumplimiento de su compromiso con el suministro de energía confiable y segura en su área de influencia, habilitó la conexión provisional de más de 560 familias en los barrios Verbenal y El Triunfo, en la localidad de Ciudad Bolívar, como parte de su iniciativa ‘Energía segura para todos’.

Estas comunidades, identificadas en coordinación con la Alcaldía Local y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), no contaban con acceso regular al servicio eléctrico y presentaban condiciones de riesgo, ya sea por infraestructura que no cumplía con los estándares técnicos establecidos o por ubicarse en zonas desconectadas. Con esta estrategia se busca mitigar los peligros asociados a las conexiones ilegales y prevenir accidentes, pérdidas humanas y otros eventos derivados de instalaciones no seguras.

Durante esta jornada, Enel Colombia destinó más de $1.350 millones, desplegó 34 cuadrillas —incluyendo grúas y móviles de inspección— y movilizó a más de 100 personas en terreno para avanzar en la normalización del servicio eléctrico. Además, durante varias semanas, dispuso un equipo de atención móvil para responder a las solicitudes de los nuevos clientes y de la comunidad, y ejecutó labores de instalación de postes, tendido de red y equipos de medida. Posterior a la energización, se realizarán seguimientos para garantizar la atención de requerimientos asociados al inicio del proceso de facturación.

Como resultado de estas acciones, en 2025 se han normalizado más de 1.000 usuarios para su conexión formal al servicio de energía eléctrica, y se espera cerrar el año con 2.000 conexiones completadas, mediante una inversión superior a los $9.100 millones.

Gracias a esta iniciativa, en los últimos 12 años se ha logrado beneficiar a aproximadamente 14 mil clientes en más de 200 zonas vulnerables de Bogotá y Cundinamarca, lo que se traduce en la mitigación de riesgos eléctricos, mejoras en la calidad de vida vinculada al servicio de energía y una mayor seguridad para las comunidades.