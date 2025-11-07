La DIAN niega embargo a Reficar, pero notifica que sí debe pagar deuda por concepto del IVA

–La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó este viernes que no ha decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos contra ninguna empresa importadora de combustibles, al salirle al paso a la controversia suscitada por las informaciones propaladas el pasado miércoles sobre el supuesto embargo a la Refinería de Cartagena, Reficar, por una deuda que asciende a $1,5 billones por importación de combustibles.

Sin hacer referencia en ningún momento al monto de la deuda, en un comunicado, la DIAN señala que las importaciones de gasolina y ACPM se encuentran gravadas con una tarifa aplicable del 19% y fue ratificada en los Conceptos 010763 (int 2305) de 2024 y 08922 (int 1324) de 2025 los cuales están disponibles para consulta en el Normograma de la DIAN.

Añade que en ejercicio de las facultades de control y fiscalización consagradas en el artículo 3 del Decreto 920 de 2023, inició una serie de investigaciones sobre las declaraciones de importación presentadas por todos los importadores de combustibles bajo diferentes regímenes o modalidades, con el fin de verificar la correcta liquidación y pago de los tributos aduaneros (aranceles e IVA). Estos procesos siguen su curso.

Recuerda que a partir de la Ley 1819 de 2016 los combustibles (gasolina y ACPM) están gravados con IVA, por lo tanto, los importadores deben declarar, liquidar y pagar los tributos aduaneros al momento de nacionalizar esos bienes y subraya que «varios importadores siguieron esta línea».

Reseña que desde el año 2017 los minoristas de combustibles pagan el IVA cuando adquieren este tipo de bienes. En consecuencia, los importadores tienen derecho a descontar el IVA pagado en la importación de acuerdo con el artículo 488 del Estatuto Tributario, complementa.

La DIAN notifica que los importadores que no hayan pagado estos tributos deben hacerlo y puntualiza que para el efecto, «adelantará las investigaciones correspondientes manteniendo la reserva legal (artículo 17 del Decreto 920 de 2023) y garantizando el derecho al debido proceso y a la defensa en cada una de las instancias correspondientes».

Finalmente indica que tal como lo anunció en mayo pasado, «la DIAN busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en todos los sectores de la economía nacional, con la correcta aplicación de las normas. Esto contribuye a la seguridad fiscal y a la competitividad del país».