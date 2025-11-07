Petro vuelve a cargar contra Trump al destacar decomiso de 7,5 toneladas de cocaína en mar y tierra «sin muertes»

–(Imagen ilustrativa). El presidente Gustavo Petro reportó este viernes que con ayuda de inteligencia naval colombiana, se logró la incautación de 7,5 toneladas de cocaína en el mar Caribe y en tierra colombiana sin violencia. Concretamente, en su cuenta en X, el mandatario señaló que la víspera Colombia ayudó a incautar el voluminoso cargamento «sin muertes», en tácito puyazo a su homólogo estadounidense Donald Trump.

«En el día jueves, con ayuda de inteligencia naval, se logró una incautacion con autoridades francesas en el océano Atlántico de 7,1 toneladas de cocaína, conjuntamente con una operación terrestre del ejército en Arauca, Cravo Norte, donde estaba embodegadas 0,4 toneladas de cocaína», destacó el jefe del Estado.

Y puntualizó: «Con esta operación se capturan seis individuos de nacionalidad desconocida y 7,5 toneladas de cocaína uno de los mayores días de incautación en mi gobierno, con colaboración de nuestra fuerza pública y de las autoridades francesas».

El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro horas después de que el secretario de Guerra de EE.UU, Pete Hegseth, reportara en X el bombardeo a otra supuesta «narcolancha», en el mar Caribe, destacando que en el hecho murieron tres ocupantes.

«Hoy, por orden del presidente [Donald] Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada», escribió Hegseth en su cuenta de X.

La víspera, el presidente Gustavo Petro, en Belém do Pará, Brasil, en su intervención en la COP30, en la que advirtió que el mundo ha «fracasado» y se enfrenta a un «apocalipsis climático» cuestionó la ausencia de Donald Trump y su postura frente a la crisis climática.

«Hoy, literalmente el señor Trump está contra la humanidad, al no venir aquí lo demuestra», indicó Petro.

En la plenaria de la COP 30 de Belém do Pará, el presidente Gustavo Petro señaló que las amenazas de invasión a Brasil y México, la invasión real que ocurre en el Caribe, que ya deja cerca de 70 asesinatos, así como las políticas anti migratorias son “excusas para no actuar frente a la crisis climática, para abrazarse con el lobby petrolero, ganar un poco más de dinero y llevarnos aún más cerca del colapso climático”.

Además condenó las amenazas en Gaza, Venezuela, Cuba y Colombia y rechazó «los señalamientos falsos» en su contra por parte de Trump, pese a su liderazgo en la lucha contra el narcotráfico.

??? | Palabras del Presidente @petrogustavo en la apertura de la Plenaria de la COP30 Amazonía: 1?? Ausencia de EE. UU. y negación de la ciencia. El mandatario cuestionó la ausencia de Donald Trump y su postura frente a la crisis climática, advirtiendo que sin descarbonización… pic.twitter.com/ebxycazrNg — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) November 6, 2025

Posteriormente, el presidente Petro trinó en X que «ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EEUU, ni bajo los tratados internacionales» y reiteró su propuesta de «desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes».

Y concluyó: «Bien haría Maduro y Corina en permitir está solución pacífica y soberana del pueblo venezolano».

Este viernes, en la misma red social, el mandatario colombiano recabó sobre el tema:

«Dije ayer en mis discursos ante la COP 30, que la renuncia a asistir a un diálogo con la humanidad por simple negacionismo, ponía funcionarios del gobierno federal de los EEUU contra los intereses de la humanidad», precisó y añadió que «negar la ciencia no es correcto. Negar la crisis climática solo llevará desgracias a EEUU a sus zonas más vulnerables: Texas, La Florida, California, Nueva York».

Por ello hizo énfasis en que «hay que lograr un diálogo de América Latina y México, ojalá, con los Estados de mayor consumo de energía de los EEUU».

Advierte que «lo que ofrece América Latina a los EE.UU no es venenos como una racista campaña promueve desde el estado federal. Nosotros ofrecemos tener la capacidad potencial de general la energía limpia que se necesita para descarbonizar la generación eléctrica en EEUU».

Subraya que su propuesta «puede generar inversiones prosperidad estadounidenses en energías limpias en el sur, menos migración al norte, menos estímulos al narco y mucha democracia latinoamericana, y puede ayudar a EEUU a competir en la nueva economía y aislar con paso definitivo al mundo del colapso climático».

Señala que «estás tesis no tienen quien las escuche en el gobierno federal, están anestesiados entre strikes y fake news y el olor al petróleo», pues, subraya «creen que si defendemos la vida de la niñez en Palestina, es porque queremos quitar el software israelí que tiene nuestras embarcaciones y radares en el litoral pacífico, para que pasen toneladas de cocaína a envenenarlos. No saben siquiera que yo puse los radares, di orden de incautación máxima y por eso se fueron muchos narcos a Ecuador».

Finalmente indica que «bajo esa nebulosa mental no es posible hablar. Y hay que hablar con quienes creen que la ciencia nos puede ayudar en los momentos más oscuros».