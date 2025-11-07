Rusia cuestiona ataques a lanchas en el Caribe y le dice a EE.UU que mejor «busque a los criminales dentro de sus élites»

–Rusia sigue la creciente agravación de la situación en el sur del Caribe, manifiesta su apoyo a Venezuela y llama a Estados Unidos a «reorientar la lucha antidrogas más hacia el interior de su país», declaró este viernes la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

«No solo los expertos recuerdan ahora la doctrina Monroe. Resulta que no se renunció a ella, si nos fijamos en lo que ha ocurrido en los últimos años en esta área», afirmó la vocera en una rueda de prensa, con referencia a la política de influencia exclusiva de EE.UU. en las Américas promulgada hace dos siglos.

«Ciertamente, estamos siguiendo de cerca la evolución de la situación en la parte sur del Caribe, donde la situación sigue complicándose, lo que suscita una creciente preocupación por parte de los Estados de la región que, permítanme recordarles, en 2014 se proclamaron zona de paz», comentó.

La funcionaria recordó que Rusia «defiende tradicionalmente el desarrollo estable de los países de América Latina y el Caribe, así como la resolución de todas las diferencias por medios pacíficos y civilizados» y expresó por parte de Moscú su «firme apoyo al Gobierno de Venezuela en la defensa de la soberanía nacional».

«En el contexto de la situación actual, mantenemos un estrecho y constante contacto con nuestros amigos venezolanos. Rusia expresa su solidaridad inquebrantable con Venezuela y está dispuesta a responder adecuadamente a las solicitudes de Caracas, teniendo en cuenta tanto los retos actuales como los potenciales», aseguró Zajárova.

En esta línea, instó a que los países involucrados se «abstengan de la escalada» y «promuevan la búsqueda de soluciones a los problemas existentes de manera constructiva, respetando las normas del derecho internacional».

Centrándose en la lucha antinarcóticos que Washington usa como pretexto para su aumento militar injustificado en el sur del Caribe, la portavoz sugirió que «ahora que ha recordado de repente, en este momento histórico, que las drogas son un mal», «tal vez, merece la pena que EE.UU. pase a buscar a los criminales dentro de las élites estadounidenses».

«¿Quiénes, dentro de su país, han cabildeado durante las últimas décadas por la legalización de las drogas y la distribución de estupefacientes y quiénes mental, filosófica, teórica y prácticamente han acostumbrado a la sociedad estadounidense a una normalidad nueva, que incluye una actitud hacia las drogas como una especie de salvación de las adversidades y de la depresión y como un medio de entretenimiento y casi de pasatiempo?», indicó.

En este contexto, recordó a las personas influyentes que defendían en diversos foros internacionales la terapia sustitutiva, cuando «se intenta no tratar a las personas por su adicción a las drogas, sino, por el contrario, ponerla bajo control sin someterla a críticas ni a la debida regulación en forma de prohibiciones».

Delcy Rodríguez: «Los EE.UU. pretenden resolver sus problemas internos declarando guerras a otros países»

«Me parece que habría que empezar por ahí, o al menos preocuparse por ello en primer lugar», resaltó la vocera.

Señaló que cada vez que Rusia alertó sobre estos enfoques en plataformas internacionales, «por alguna razón fueron precisamente los representantes de la comunidad occidental, Estados Unidos, quienes la criticaron».

Por último, Zajárova sugirió que se pregunte a esas personas responsables, que siguen ocupando cargos importantes dentro de EE.UU., «¿por qué hay tantas personas en las calles de diversas de sus ciudades que abiertamente consumen drogas y literalmente mueren por ellas en esas calles?».

El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves, con 51 votos en contra y 49 a favor, la resolución que buscaba impedir que el presidente Donald Trump ataque Venezuela sin la autorización del Congreso. La medida, impulsada por el demócrata Tim Kaine, fue respaldada solo por dos republicanos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que la paz de su país no puede depender de lo que digan «gringos supremacistas».

«La paz de Venezuela no puede depender de lo que escriban los gringos, digan los gringos, declaren los gringos. Allá ellos con su complejo de superioridad, que se creen supremacistas», expresó el mandatario venezolano durante una jornada de trabajo en una comuna rural en el estado Miranda. (Información RT)