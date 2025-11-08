Cortes de luz en Bogotá y Funza para este sábado 8 de noviembre 2025
Foto: Enel Colombia.
Este sábado 8 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 8 de noviembre de 2025
Localidad de Chapinero
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 72 a calle 76 – Barrio Porciúncula.
Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 70 Sur a calle 73 Sur – Barrio Quiba Bajo.
Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio San Rafael.
Localidad de Fontibón
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97 – Barrio El Tintal Central.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97 – Barrio Villemar.
Localidad de Kennedy
Desde las 12:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 83 a carrera 85 – Barrio Chucua de la Vaca II.
Localidad de San Cristóbal
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Barrio Bello Horizonte.
Localidad de Suba
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Sectores: La Balsa, Guaymaral. De la calle 97 a calle 99 entre carrera 69 a carrera 80 – Barrio Guaymaral.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 150 a calle 153 entre carrera 132 a carrera 134 – Barrio Sabana de Tibabuyes Norte.
Localidad de Usme
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 2 Este a carrera 4 Este entre calle 88 Sur a calle 90 Sur – Barrio Charalá.
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 75 Sur a calle 77 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Barrio San Juan Bautista.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 8 de noviembre
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda La Isla – Municipio de Funza.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.