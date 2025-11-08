Cortes de luz en Bogotá y Funza para este sábado 8 de noviembre 2025

Foto: Enel Colombia.

Este sábado 8 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 8 de noviembre de 2025

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 72 a calle 76 – Barrio Porciúncula.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 70 Sur a calle 73 Sur – Barrio Quiba Bajo.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio San Rafael.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97 – Barrio El Tintal Central.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97 – Barrio Villemar.

Localidad de Kennedy

Desde las 12:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 83 a carrera 85 – Barrio Chucua de la Vaca II.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Barrio Bello Horizonte.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Sectores: La Balsa, Guaymaral. De la calle 97 a calle 99 entre carrera 69 a carrera 80 – Barrio Guaymaral.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 150 a calle 153 entre carrera 132 a carrera 134 – Barrio Sabana de Tibabuyes Norte.

Localidad de Usme

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 2 Este a carrera 4 Este entre calle 88 Sur a calle 90 Sur – Barrio Charalá.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 75 Sur a calle 77 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Barrio San Juan Bautista.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 8 de noviembre

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda La Isla – Municipio de Funza.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: