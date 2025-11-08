Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 8 de noviembre
Foto: Empresa Metro de Bogotá- Portal Bogotá.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este sábado 8 de noviembre de 2025. ¡Entérate y programa tu día!
De acuerdo con el reporte, en la madrugada se estima cielo entre parcial a ligeramente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura mínima esperada aproximadamente de 8 °C.
Para la mañana se espera cielo entre ligera a parcialmente nublado con tiempo seco predominante.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y s elecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.