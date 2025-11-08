Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 8 de noviembre

Foto: Empresa Metro de Bogotá- Portal Bogotá.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este sábado 8 de noviembre de 2025. ¡Entérate y programa tu día!

De acuerdo con el reporte, en la madrugada se estima cielo entre parcial a ligeramente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura mínima esperada aproximadamente de 8 °C.

Para la mañana se espera cielo entre ligera a parcialmente nublado con tiempo seco predominante.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.