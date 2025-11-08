Más de 35.000 familias bogotanas podrán contar con viviendas estratificadas por primera vez

Foto: Secretaría de Planeación.

¡Aquí sí pasa! Por medio de la novena actualización urbana, la primera de fincas y viviendas dispersas, y la segunda de centros poblados, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) incorpora los nuevos proyectos de vivienda con que cuenta la ciudad y las revisiones de estrato solicitadas por la ciudadanía, promoviendo una mayor equidad en el cobro de los servicios públicos domiciliarios. Asimismo, garantiza el acceso a otros servicios y beneficios sociales que requieren el estrato socioeconómico.

“Esta actualización es histórica. Hacía más de seis años no se revisaba la estratificación urbana, y en el caso de la ruralidad, relacionada con fincas y viviendas dispersas, han pasado más de 17 años. Este avance mejora la focalización de subsidios y reconoce realidades territoriales antes no clasificadas”, explicó Ursula Ablanque Mejía, secretaria de Planeación del distrito.

Pero ¿qué cambió en lo urbano? De las 44.260 manzanas que hay en toda la ciudad, se asignó estrato por primera vez a 468 (1,06 %), 23 cambiaron de estrato (0,05?%) y, de esas, 11 suben de estrato y 12 bajan.

Y en las zonas rurales también hay avances: 952 fincas y viviendas dispersas, y 279 viviendas en centros poblados, fueron estratificadas por primera vez. Se estratificaron 5 nuevos centros poblados (Chorrillos, Altos de Serrezuela, El Destino, Quiba y Nueva Granada) para un total de 11, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente.

La estratificación en Bogotá es un proceso técnico, no político, sirve para que el cobro de servicios públicos sea más justo, ya que los hogares con menos recursos reciben subsidios en los servicios públicos domiciliarios y quienes tienen más posibilidades económicas aportan un poco más.

Este proceso se hace siguiendo normas nacionales, con metodologías diseñadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las cuales fueron aplicadas por el distrito.

Cabe resaltar que:

Desde 2019 (6 años) no se actualizaba la estratificación urbana de Bogotá, la de los centros poblados desde 2017 (8 años) y desde 2008 (hace 17 años), la estratificación rural para fincas y viviendas dispersas.

La unidad de observación para el área urbana de Bogotá es la manzana y se clasifica teniendo en cuenta las características físicas externas de las viviendas, de su entorno próximo y contexto urbanístico.

La unidad de observación para las áreas rurales es la vivienda, considerando el área predial y la calificación de los materiales de la vivienda, según lo reportado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

Para esta actualización, de las 23 manzanas que suben o bajan de estrato, 17 fueron por solicitud de la ciudadanía, en el marco de lo establecido en la Ley 732 de 2002 (reclamaciones individuales o generales).

Después de la firma del decreto se darán aproximadamente 3 meses para que las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios incorporen esta información en sus bases de facturación. Ningún cambio implica aumentos inmediatos en tarifas.

No se implementará en toda la ciudad.

Distribución de las 23 manzanas con cambio de estrato:

Usaquén (5), Suba (4), Chapinero (3), Santa Fe (2), y con una manzana cada una: San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

A continuación, se relacionan las manzanas que suben y bajan de estrato por localidad:

En resumen, con esta actualización buscamos mejorar la eficiencia en la asignación de los subsidios para los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo, electricidad y gas), mediante la aplicación de metodologías que permitan clasificar las manzanas residenciales (para el área urbana) y predios con viviendas (para el área rural) de la ciudad en seis estratos del 1 al 6, de modo tal que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan. Es una medida que beneficia tanto a los habitantes urbanos como rurales de Bogotá.

¡Ojo! Si algún ciudadano no está de acuerdo con el estrato socioeconómico asignado puede solicitar una revisión

Los propietarios y/o usuarios de predios residenciales en Bogotá que no estén conformes con el estrato asignado a una o varias viviendas, pueden solicitar su revisión de conformidad con lo establecido en la Ley 732 de 2002.

La Dirección de Estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), es la entidad encargada de estudiar y resolver, en primera instancia, las solicitudes de revisión de estrato urbano o rural que presenten los usuarios de servicios públicos domiciliarios en el Distrito Capital. El conocimiento, estudio y fallo en segunda instancia de los recursos de apelación instaurados contra las resoluciones proferidas por la Dirección de Estratificación, corresponde al Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de Bogotá D.C.

Canales para presentar una reclamación

Presencial: radicar una carta a nombre de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en la ventanilla de correspondencia o en los puntos de atención de estratificación de los SuperCADE.

Virtual: a través del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos o “Bogotá te Escucha”, en el siguiente enlace: https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/login

Si es una solicitud colectiva de una propiedad horizontal, la debe hacer directamente el administrador, adjuntando el documento que soporte su condición. El dueño de cada apartamento solo puede solicitar la revisión de su predio en particular.

Es importante incluir en la solicitud la dirección del predio o el chip. Este trámite no tiene ningún costo y no requiere abogados o intermediarios.

Bogotá sigue construyendo una ciudad más justa y ordenada para todas y todos.