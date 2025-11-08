    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 8 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 8 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5452 – La 5ta 6 – Tarde 7462 – La 5ta 8

    Culona
    Día 7472 – Noche

    Astro Sol
    0038 – Signo Piscis

    Paisita
    Día 0846 – La 5ta 1 – Noche 5689

    Chontico
    Día 2305 – La 5ta 2 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 4262 – La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 0140 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 286 – Noche

    Play Four
    Día 3960 – Noche

    Samán
    Día 6476

    Caribeña
    Día 2665 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 1583 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 2977 -La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3863 – La 5ta 1 – Tarde 7237 – La 5ta 4

