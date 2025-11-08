Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 8 de noviembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 8 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5452 – La 5ta 6 – Tarde 7462 – La 5ta 8
Culona
Día 7472 – Noche
Astro Sol
0038 – Signo Piscis
Paisita
Día 0846 – La 5ta 1 – Noche 5689
Chontico
Día 2305 – La 5ta 2 – Noche
Cafeterito
Tarde 4262 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 0140 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 286 – Noche
Play Four
Día 3960 – Noche
Samán
Día 6476
Caribeña
Día 2665 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 1583 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 2977 -La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 3863 – La 5ta 1 – Tarde 7237 – La 5ta 4