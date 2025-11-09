Bogotá, Soacha y Funza tendrán cortes de luz este 9 de noviembre

Foto: Enel Colombia.

Este domingo 9 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Soacha y Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá y municipios cercanos con cortes de luz el domingo 9 de noviembre de 2025

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 115 a calle 117 entre carrera 21 a carrera 23 – Barrio El Refugio.

Localidad de Kennedy

Desde las 12:30 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 40 Sur a calle 42 Sur entre carrera 84 a carrera 86 – Barrio Chucua de la Vaca III.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 49 a carrera 53 – Barrio San Rafael Industrial.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este domingo 9 de noviembre

Municipio de Soacha (Comuna 1), en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 14 Sur a calle 16 Sur – Barrio Santa Ana I Sector.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Sector El Rancho, de la calle 26 a calle 28 entre carrera 6 a carrera 8 – Municipio de Funza.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda El Hato – Municipio de Funza.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: