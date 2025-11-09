Bogotá, Soacha y Funza tendrán cortes de luz este 9 de noviembre
Foto: Enel Colombia.
Este domingo 9 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Soacha y Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá y municipios cercanos con cortes de luz el domingo 9 de noviembre de 2025
Localidad de Fontibón
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 115 a calle 117 entre carrera 21 a carrera 23 – Barrio El Refugio.
Localidad de Kennedy
Desde las 12:30 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 40 Sur a calle 42 Sur entre carrera 84 a carrera 86 – Barrio Chucua de la Vaca III.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 49 a carrera 53 – Barrio San Rafael Industrial.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este domingo 9 de noviembre
Municipio de Soacha (Comuna 1), en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 14 Sur a calle 16 Sur – Barrio Santa Ana I Sector.
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Sector El Rancho, de la calle 26 a calle 28 entre carrera 6 a carrera 8 – Municipio de Funza.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda El Hato – Municipio de Funza.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.