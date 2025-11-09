Cierres y desvíos viales por la undécima Carrera por la Policía este domingo 9 de noviembre

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

Con el fin de llevar a cabo la “UNDÉCIMA VERSIÓN CARRERA POR LA POLICÍA 2025” el próximo domingo 9 de noviembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales:

Recorrido de la carrera 21K

La carrera iniciará en la Plaza Monumento Héroes Caídos (Avenida Calle 26 por Carrera 59) – Carrera 57 al norte – Calle 44 (calzada sur) al oriente – Carrera 52 al norte – Calle 44 (calzada norte) al occidente – Avenida Carrera 60 (calzada oriental) al norte – Avenida Calle 53 (calzada norte) al oriente – Carrera 28 al norte – Transversal 28 (calzada occidental) al norte – Diagonal 61C al occidente – Avenida Carrera 30 (Avenida NQS) (calzada occidental) al norte – retorno sur-sur a la altura de la Calle 90 – Avenida Carrera 30 (Avenida NQS calzada occidental) al sur – Diagonal 61C al oriente – Transversal 28 (calzada occidental) al sur – Carrera 28 al sur – Avenida Calle 53 (calzada norte) al occidente – Avenida Carrera 60 (calzada occidental) al norte – retorno al sur a la altura de la Avenida Calle 63 – Av. Carrera 60 (calzada occidental) al sur – Avenida Calle 53 (calzada norte) al occidente – retorno a la altura de la Carrera 66A – Avenida Calle 53 (calzada sur) al oriente – Avenida Carrera 60 (calzada occidental) al sur – retorno a la altura de la Avenida Calle 26 – Av. Carrera 60 (calzada occidental) al norte – Calle 42 al oriente – Avenida Carrera 60 (calzada oriental) al norte – Calle 44 (calzada sur) al oriente – Carrera 59 al sur – Plaza Monumento Héroes Caídos lugar donde termina la carrera.

Con el fin de mitigar los impactos generados a la red vial; la apertura de las vías afectadas por la realización de la actividad se deberá realizar de forma gradual según el avance de los participantes.

Es deber del organizador garantizar en todo momento el ingreso y salida de los residentes afectados, así como la circulación de vehículos de emergencia.

Desvíos autorizados sector Parque Simón Bolívar

Los usuarios que transiten por la Avenida Carrera 60 en sentido norte – sur, deberán tomar la Avenida Calle 63 al occidente y Avenida Carrera 70 (Avenida Rojas) al sur.

Los conductores que circulen por la Avenida Calle 53 en sentido oriente – occidente, deberán tomar la Carrera 27 al norte – Calle 53 B al oriente – Avenida Carrera 24 al sur – Avenida Calle 45 al occidente – Avenida NQS al sur y Avenida Calle 26 al occidente.

Las personas que se movilicen en sentido sur – norte por la Avenida Carrera 68 y deseen tomar la Avenida Calle 53 al oriente, deberán continuar por la Avenida Carrera 68 al norte y tomar Avenida Calle 63 al oriente ( Ver mapa 2 – color marrón).

– color marrón). Los usuarios que circulen por la Avenida Carrera 50 en sentido sur – norte, deberán tomar la Avenida Calle 26 al oriente y Avenida NQS al norte.

Quienes se movilicen por la Avenida Calle 26 en sentido oriente – occidente y deseen tomar la Avenida Carrera 50 o la Avenida Carrera 60 al norte, deberán continuar por la Av. Calle 26 al occidente y tomar Avenida Carrera 68 o Avenida Boyacá.

Desvíos autorizados sector Av. NQS cuadrante Av. Calle 63 y Calle 92

Las personas que circulen por la Avenida Calle 80 en sentido oriente – occidente y desean tomar la Avenida NQS al sur, deberán continuar por la Avenida Calle 80 al occidente y tomar la Avenida Carrera 68 o la Avenida Boyacá al sur.

Los usuarios que se movilicen por la Avenida Calle 72 y deseen tomar la Avenida. NQS al sur, deberán tomar la Avenida Carrera 68 o la Avenida Boyacá al sur.

Los conductores que transiten por la Avenida Calle 68 y toman la Avenida NQS al sur, deberán tomar la Avenida Carrera 60 al sur.

Quienes transiten por la Avenida Calle 63 en sentido occidente – oriente y deseen tomar la Avenida Carrera 60 o la Avenida Carrera 50 al sur, deberán continuar la Avenida Calle 63 al oriente y tomar Avenida NQS al sur.

Los usuarios que transiten por la Avenida Carrera 24 en sentido norte – sur y deseen tomar la Avenida Calle 53 al occidente, deberán tomar la transversal 25 al sur – Diagonal 53C al oriente – Carrera 24 al sur y Avenida Calle 45 al occidente.

Vías alternas