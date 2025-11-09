Cortes de luz este lunes 10 de noviembre de 2025 en Bogotá, Funza y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 10 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Restrepo Occidental. Desde la calle 14 sur a calle 17 sur entre carrera 23 a la carrera 25 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Bosa

Barrio Gran Colombiano. Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. Desde la calle 73 sur a la calle 75 sur entre carrera 79 a la carrera 81 –

Localidad de Engativá

Barrio El Real. Desde la calle 64 a la calle 66 entre carrera 73 a la carrera 75 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 12:45 m.

Barrio La Cabaña. Desde la calle 62 a la calle 64 entre carrera 70 a la carrera 72 – Desde las 6:45 a. m. hasta la 5:30 p. m.

Barrio Ciudad Bachué. Desde las 8:00 a. m. hasta la 5:00 p. m. Desde la carrera 90 a la carrera 92 entre calle 89 a la calle 92 –

Localidad de Fontibón

Barrio Versalles de Fontibón. Desde la calle 21 a la calle 23 entre carrera 107 a la carrera 109 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 12:45 m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Marco Fidel Suárez I. Desde la calle 44 sur a la calle 49 sur entre carrera 11 a la carrera 16 – Desde las 8:15 a. m. hasta la 4:45 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Niza Suba. Desde la calle 126 a LA calle 128 entre carrera 68 a la carrera 73 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 6:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Nicolás de Federmán. Desde la calle 59 a la calle 62 entre carrera 36 a la carrera 47 – Desde las 9:00 a. m. hasta la 6:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Funza – Cundinamarca

Municipio de Funza. Autopista Medellín kilómetro 2.4 costado sur Cota – Desde las 8:30 a. m. hasta la 5:00 p. m.

Municipio de Funza. Vereda La Florida – Desde las 7:15 a. m. hasta la 5:30 p. m.

Chía – Cundinamarca

Municipio de Chía. Sectores de Bojacá, Setime – Entre la carrera 12 a la carrera 14 y entre calle 17 a la calle 19 – Desde las 7:30 a. m. hasta la 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.