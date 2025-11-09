Este 9 de noviembre Bogotá celebra el Día Distrital del Peatón y la Peatona

Foto: Secretaría de Movilidad.

La ciudad ha consolidado importantes avances para proteger la vida de quienes caminan, gracias a la implementación de infraestructura que permite una ciudad más accesible, segura y sostenible.

Entre julio de 2024 y octubre de 2025, la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) ha logrado avances significativos en seguridad vial peatonal:

? 3.300 pasos peatonales intervenidos con mejoras en señalización y accesibilidad.

? 167 resaltos parabólicos instalados para reducir la velocidad en corredores principales y vías locales.

? 92 intersecciones semaforizadas con tiempos y fases más seguras para peatones y ciclistas.

? 253 paraderos de buses con accesibilidad peatonal, que benefician especialmente a personas con discapacidad o movilidad reducida.

Estos resultados hacen parte de la Política Pública del Peatón, hoja de ruta que busca consolidar una Bogotá caminable, segura y amable, en articulación con entidades del Sector Movilidad y aliados de cooperación internacional como C40 Cities a través del Programa de Acción por el Clima Urbano (UCAP).

Durante el cuatrienio, la ciudad tiene como meta construir más de 417.000 m² de espacio público inclusivo, conservar 1,1 millones de m² de red peatonal y recuperar 30.000 m² de espacio público para la movilidad activa.

Día Distrital del Peatón y la Peatona en Bogotá

Este domingo 9 de noviembre, se invita a toda la ciudadanía a participar en la celebración del Día Distrital del Peatón y la Peatona, que se realizará en el tramo de la Carrera Séptima, entre calles 36 y 39, frente al Parque Nacional, de 8:30 a. m. a 12:00 m.

Durante la jornada, la Secretaría Distrital de Movilidad liderará actividades pedagógicas, culturales y de participación ciudadana que buscan visibilizar la importancia de quienes caminan, promover comportamientos seguros en la vía y reafirmar el compromiso de Bogotá con una movilidad activa, accesible y sostenible.

La celebración se desarrollará sobre la Ciclovía de la carrera Séptima, un espacio emblemático de encuentro ciudadano. Allí se instalarán distintas estaciones con experiencias interactivas para todas las edades. Entre ellas se destacan ‘Peatón Visible’, una intervención simbólica para promover cruces seguros; el ‘Sketch de Prudencia’, una puesta en escena con mensajes sobre cultura ciudadana y respeto en la vía; y espacios participativos como el Panel de los Deseos y la Pirámide de la Movilidad, donde los asistentes podrán reflexionar sobre la prioridad del peatón en la ciudad.

A estas se suman estaciones dedicadas a la seguridad vial y los beneficios de caminar, lideradas por la Secretaría de Movilidad, y puntos de sensibilización sobre movilidad accesible y transporte público seguro, con actividades del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), TransMilenio, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP) y la Fundación Despacio.

Caminar: el modo de transporte que más mueve a Bogotá

Según la Encuesta de Movilidad 2023, en un día típico en Bogotá se realizan casi 5 millones de viajes a pie, equivalentes al 36,6 % de los desplazamientos diarios. De estos, 1,7 millones son trayectos de menos de 15 minutos, lo que refleja que caminar es una parte esencial de la vida cotidiana de la ciudad.