    • Bogotá

    Servicio TransMiZonal A600 – H600 modifica su horarios de operación los domingos y festivos

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de un bus de SITP o TransMiZonalFoto: TransMilenio.

    A partir del fin de semana del 8 y 9 de noviembre, el servicio TransMiZonal de TransMilenio realizará ajustes en su operación, incluyendo cambios en los horarios y recorridos de las rutas A600 Chapinero – Jerusalén y H600 Jerusalén – Chapinero.

    Nuevos horarios de funcionamiento:

    • Lunes a viernes: 4:00 a. m. a 10:00 p. m.
    • Sábados: 4:00 a. m. a 9:00 p. m.
    • Domingos y festivos: 5:00 a. m. a 8:30 p. m.

    Principales cambios en los recorridos:

    • Los domingos y festivos, la ruta A600 modificará su recorrido llegando hasta el sector de San Diego por la Avenida Calle 26 (AC 26).
    • En dirección hacia Chapinero, los buses tendrán paradas en Perdomo, Olaya, Museo Nacional y Las Flores.
    • En sentido hacia Jerusalén, se mantendrán las paradas en Bicentenario, Olaya, Universidad Distrital y Sierra Morena.

    Esta modificación busca optimizar la cobertura y facilitar la movilidad de los usuarios durante los fines de semana y festivos.

    A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio sobre estas novedades: 

    Servicio TransMiZonal A600 - H600 modifica su horarios de operación

    Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios como: 

    1. Transbordos a 0 pesos colombianos.
    2. Dos viajes a crédito al día.
    3. Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo.

    Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte