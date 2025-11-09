Servicio TransMiZonal A600 – H600 modifica su horarios de operación los domingos y festivos

Foto: TransMilenio.

A partir del fin de semana del 8 y 9 de noviembre, el servicio TransMiZonal de TransMilenio realizará ajustes en su operación, incluyendo cambios en los horarios y recorridos de las rutas A600 Chapinero – Jerusalén y H600 Jerusalén – Chapinero.

Nuevos horarios de funcionamiento:

Lunes a viernes: 4:00 a. m. a 10:00 p. m.

Sábados: 4:00 a. m. a 9:00 p. m.

Domingos y festivos: 5:00 a. m. a 8:30 p. m.

Principales cambios en los recorridos:

Los domingos y festivos, la ruta A600 modificará su recorrido llegando hasta el sector de San Diego por la Avenida Calle 26 (AC 26).

En dirección hacia Chapinero, los buses tendrán paradas en Perdomo, Olaya, Museo Nacional y Las Flores.

En sentido hacia Jerusalén, se mantendrán las paradas en Bicentenario, Olaya, Universidad Distrital y Sierra Morena.

Esta modificación busca optimizar la cobertura y facilitar la movilidad de los usuarios durante los fines de semana y festivos.

