Servicio TransMiZonal A600 – H600 modifica su horarios de operación los domingos y festivos
Foto: TransMilenio.
A partir del fin de semana del 8 y 9 de noviembre, el servicio TransMiZonal de TransMilenio realizará ajustes en su operación, incluyendo cambios en los horarios y recorridos de las rutas A600 Chapinero – Jerusalén y H600 Jerusalén – Chapinero.
Nuevos horarios de funcionamiento:
- Lunes a viernes: 4:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Sábados: 4:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Domingos y festivos: 5:00 a. m. a 8:30 p. m.
Principales cambios en los recorridos:
- Los domingos y festivos, la ruta A600 modificará su recorrido llegando hasta el sector de San Diego por la Avenida Calle 26 (AC 26).
- En dirección hacia Chapinero, los buses tendrán paradas en Perdomo, Olaya, Museo Nacional y Las Flores.
- En sentido hacia Jerusalén, se mantendrán las paradas en Bicentenario, Olaya, Universidad Distrital y Sierra Morena.
Esta modificación busca optimizar la cobertura y facilitar la movilidad de los usuarios durante los fines de semana y festivos.
A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio sobre estas novedades:
