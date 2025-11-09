Lula: «Las democracias no combaten el crimen violando el derecho internacional»

–En el marco de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, que se está llevando a cabo en la ciudad de Santa Marta, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, denunció este domingo que «la amenaza del uso de la fuerza militar ha vuelto a formar parte de la cotidianidad de América Latina y el Caribe», con «viejas maniobras» recicladas para justificar las intervenciones ilegales.

En un claro mensaje a su homologo estadounidense Donald Trump, Lula advirtió: «Somos una región de paz y queremos permanecer en paz. Las democracias no combaten el crimen violando el derecho internacional».

El mandatario detalló que, si bien la seguridad es un deber del Estado y un derecho internacional, «no hay solución mágica para acabar con la criminalidad», y «ningún país puede enfrentar este desafío aislado», por lo que es necesario llevar a cabo acciones coordinadas, intercambio de información y operaciones conjuntas para poder vencer el crimen organizado.

Lula afirmó, además, que «América Latina y el Caribe viven una profunda crisis en su proyecto de integración. Volvemos a ser una región balcanizada y dividida, más orientada hacia afuera que hacia sí misma. La intolerancia gana fuerza y está impidiendo que diferentes puntos de vista puedan sentarse a la misma mesa», afirmó el mandatario brasileño.

En este sentido, Lula aseveró que la región se encuentra nuevamente conviviendo «con las amenazas del extremismo político, la manipulación de la información y el crimen organizado». Asimismo, aseguró que los mismos países latinoamericanos han dejado de cultivar su vocación de cooperación y han permitido que «conflictos y disputas ideológicas se interpongan».

«Los proyectos personales de apego al poder, a mendo socavan la democracia», reflexionó, añadiendo que, como resultado, las reuniones entre los líderes de la región «se han convertido en un ritual vacío», de las cuales se ausentan los principales jefes de Estado de la región, y cuyas iniciativas «no salen del papel». (Información RT).