Petro: ‘La Celac– UE debe ser el faro de la democracia global’

–El presidente Gustavo Petro propuso a la plenaria de la IV Cumbre Celac – UE (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea) que sesiona en Santa Marta que se convierta en un faro de la democracia mundial. “Quiero que la Cumbre de la Celac–Unión Europea, es mi deseo, sea un faro de luz en medio de la barbarie, y pueda decirle al mundo que encontrarnos, que dialogar entre varios, que una democracia global y que una humanidad libre es posible ahora, aun cuando la barbarie avanza y asesina a gentes”, afirmó el mandatario colombiano en la instalación de la Cumbre, que congrega a 12 jefes de Estado y de Gobierno, 6 Vicepresidentes y 23 cancilleres de los dos continentes.

El presidente Gustavo Petro se refirió al caso de las más de 60 personas asesinadas por el Ejército de Estados Unidos en aguas caribeñas, incluido un pescador colombiano.

“Hablamos mucho de República, pero poco de democracia. La democracia quizás es un proyecto inacabado, nadie tiene la solución definitiva a cómo el poder del pueblo se hace realidad, porque democracia no significa más que el poder del pueblo”, añadió, pero sostuvo que “una y otra vez ese poder del pueblo es sustituido, y aparecen las dictaduras, las tiranías, los despotismos, que aquí también en América hemos sufrido”.

Al hablar sobre la defensa de la vida, el mandatario se preguntó: “¿Qué hacemos con esta reunión en el mundo de hoy, en medio de los misiles? Y aunque cada uno aquí, como representante de su gobierno, tiene posiciones diferentes, deberíamos ser conscientes de que en el mundo de hoy, donde avanza la barbarie en el Medio Oriente, en Ucrania y Rusia, aquí en el Caribe”.

Y se lamentó de que en América, que junto con Europa y Estados Unidos, fue donde nació la democracia, “es un mar de la revolución democrática, sobre el cual están cayendo los misiles”.

Por ello, insistió: “Cómo podemos ser faro del mundo democrático, encontrándonos aquí europeos, latinoamericanos y caribeños, sin caer en la tesis de que somos superiores, sin caer en la tesis que entonces somos para dominar, somos para dialogar?”.

El jefe de Estado dijo que aún en la diferencia, los pueblos de América Latina y Europa podemos pueden entenderse, pese a que existe “un contexto difícil, que cada gobierno tiene posiciones, pero la mayoría de los gobiernos sabemos y hemos actuado en función de cómo reducir la barbarie que quisiera inundar al mundo”.

Al respecto, destacó que hay dos procesos de integración, uno aquí en América Latina y el Caribe, y otro más desarrollado aunque también con problemas, en Europa, “y ambos se guían por la tesis de la libertad y la democracia”, dijo.

Entonces, agregó, “la pregunta ya no es cómo fue en el pasado sino cómo es hoy, a qué se refiere la libertad hoy, a qué se refiere la democracia hoy, cuando caen bombas en Gaza y ahora caen misiles en el Caribe”.

El presidente de Colombia concluyó que Santa Marta y su Sierra Nevada “son para los indígenas el corazón del mundo, y tenemos que cuidarlo: si aquí esto cae, se destruye el mundo…Por eso quise que este lugar fuese el centro de esta reunión. En su naturaleza, en su vida, en la coexistencia de los seres humanos, la bandera sigue siendo la misma, una humanidad libre y una democracia global, que permita nuestras diferencias de todo tipo, que son nuestra riqueza”.