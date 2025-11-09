Obras Metro: cierre total de la autopista Norte entre las calles 76 y 77

Foto: Empresa Metro de Bogotá

A partir del 9 de noviembre, se realizará el cierre total de la autopista Norte entre las calles 76 y 77 para el tráfico mixto, y se deshabilitará el paso vehicular por el deprimido que conecta la calle 77 con la calle 80 en sentido occidente. Adicionalmente, se llevará a cabo un cierre parcial de la autopista Norte entre las calles 77 y 80.

Adicionalmente, se cerrará el separador central de la autopista Norte entre la calle 79 y 50 metros al norte y del carril de TransMilenio en la calzada oriental entre la calle 79 y 38 metros al norte.

Para esta parte de la obra, se requerirá demoler parte del espacio público de la estación Héroes y desmontar temporalmente un sector del vagón sentido sur-norte. No obstante, TransMilenio seguirá operando sobre la autopista Norte con normalidad.

Consulta los cambios en la página oficial de la entidad: www.transmilenio.gov.co o a través de la TransmiApp.

De acuerdo con lo anterior, y para facilitar los trabajos, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) aprobó los siguientes desvíos:

Desvío al norte:

Quienes se desplacen por la carrera 17 al norte deberán girar a la izquierda por la calle 71A al occidente hasta la carrera 20 al norte. Después, girarán a la derecha por la calle 74 al oriente hasta la carrera 15 al norte. Posteriormente, deberán girar hacia el occidente por la calle 77 hasta la autopista Norte, donde podrán retomar su recorrido hacia el norte.

También, quienes transiten por la carrera 9 al norte, deberán girar a la izquierda por la calle 76 al occidente, hasta la carrera 15 y seguir hasta la calle 77 al occidente para finalmente retomar al norte por la autopista Norte.

Desvío al sur:

Las personas que vienen por la autopista Norte, pueden tomar la calle 87 al occidente y luego la carrera 24 al sur para continuar su recorrido.

Quienes circulan por la calle 80 hacia el oriente, pueden tomar la carrera 24 al sur y seguir su trayecto.

Los usuarios que transiten por la carrera 23 al sur podrán seguir hasta la calle 72 al oriente y voltear a la derecha por la carrera 19 al sur.

Si siguen por la autopista Norte, deberán seguir por la carrera 19 al sur y continuar su recorrido.

Desvío al occidente:

Las personas que van por la carrera Séptima al sur o la carrera 9 al norte, podrán tomar la calle 72 al occidente para continuar su recorrido.

También pueden tomar la carrera 9 al norte, y a la altura de la calle 76 girar hacia el occidente. Después, pueden continuar por la carrera 28 al norte hasta la calle 80 y seguir hacia el occidente.

Como alternativa, desde la calle 76 al occidente, los vehículos pueden tomar la carrera 20 al norte, buscar la calle 77 al occidente, y conectar con la carrera 24 al norte. Después, deberán realizar un retorno en la calle 85 al sur, para conectar con la calle 80 al occidente.

Como alternativa, desde la calle 76 al occidente, los vehículos pueden tomar la carrera 20 al norte, buscar la calle 77 al occidente, y conectar con la carrera 24 al norte. Después, deberán realizar un retorno en la calle 85 al sur, para conectar con la calle 80 al occidente. Quienes se desplacen por la calle 77 al occidente podrán girar por la carrera 16A al sur y seguir por la calle 76 al occidente. A la altura de la carrera 28, seguirán hacia el norte hasta la calle 80 al occidente.

Las personas que vienen por la carrera 24 al norte, pueden tomar el giro por la calle 83 al oriente, girar para tomar la carrera 22 al sur y conectar con la calle 80 al occidente.

Por último, quienes transitan por la calle 80 en sentido occidente – oriente, pueden tomar la carrera 20 al sur, luego la calle 77 al occidente y conectar con la carrera 24 al norte y realizar el retorno por la calle 85 al sur hasta la calle 80.

Otra opción es tomar la Calle 76 al occidente, la carrera 28 al norte y luego continuar por la calle 80 al occidente.

Conexión calle 80 – autopista Norte

Los vehículos que vienen en sentido occidente-oriente por la calle 80 y se dirigen al norte, podrán conectar con la autopista Norte para continuar su recorrido.

Durante estas intervenciones viales, se garantizará el ingreso y la salida a los parqueaderos legalizados, con el apoyo de los auxiliares de tránsito.

Desde la Empresa Metro de Bogotá (EMB) se adoptan mecanismos de mejora continua que permiten crear espacios seguros para los ciudadanos y trabajadores en todos los frentes de obra y entornos de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

A través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se siguen estándares que garantizan que los ciudadanos cuenten con ambientes seguros, y que cada trabajador regrese a su hogar al final del día sin incidentes.