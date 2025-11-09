Oro para Bogotá en parapowerlifting de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025

Foto: IDRD

El Equipo?Bogotá, liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), ganó dos medallas de oro en el parapowerlifting de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025.

La primera medalla la logró Kevin Andrés Pinzón en los 54 kgs, con el mejor movimiento de 119 kgs y 234 kgs en el total. El segundo fue para Jhoan Danilo Gasca Beltrán en los 59 kgs, con el mejor movimiento de 136 kgs, para 236 en total.