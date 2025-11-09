“Sinfonía Electrónica” con Julio Victoria y la Orquesta Filarmónica de Mujeres este 9 de noviembre

Foto: Filarmónica de Bogotá

El domingo 9 de noviembre a las 6:30 p. m., el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo será el escenario “Sinfonía Electrónica”, un encuentro entre dos universos sonoros distantes a simple vista: la propuesta electrónica del productor y DJ colombiano Julio Victoria y el formato sinfónico de la Orquesta Filarmónica de Mujeres. ¡Entradas con boletería!

Con la guía de la directora invitada Elizabeth Vergara Gallego, las integrantes de este colectivo femenino participarán en la celebración de los quince años de trayectoria artística del productor y DJ colombiano Julio Victoria.

“Sinfonía Electrónica” es un homenaje a la música como lenguaje universal. Se trata de un punto de encuentro entre generaciones, geografías y emociones, en el que la electrónica contemporánea y el formato sinfónico tradicional se entrelazan para dar vida a una experiencia única y profundamente humana.

Orquesta Filarmónica de Mujeres

Es un proyecto que convoca a mujeres para que puedan dar continuidad a su formación musical, vivir la experiencia orquestal y de esta manera desarrollar su excelencia en distintos formatos instrumentales. Se trata de una agrupación que, además, es un reconocimiento a las mujeres que, a lo largo de la historia, han sido intérpretes, compositoras y directoras poco visibilizadas en el ámbito de la música clásica.

La Orquesta Filarmónica de Mujeres se constituye como la primera agrupación con estas características en Colombia, lo que la convierte en un proyecto que nació para quedarse y trascender en el tiempo. De ahí que ya ha realizado conciertos memorables con Shakira, Teresita Gómez, Blanca Uribe y la Orquesta La 33; además de participar en montajes impactantes como “Ópera Queen”, “Metallica & Guns N´Roses Filarmónico” y “El Rito de Soda Stereo”.

Elizabeth Vergara Gallego, directora de orquesta (Colombia)

Directora de orquesta colombiana, completó su máster en dirección orquestal en el Royal Northern College of Music (RNCM) en Manchester, Inglaterra, bajo la guía de los maestros Mark Heron y Clark Rundell en el verano de 2022. Gracias a su formación en el RNCM, debutó como directora invitada de la BBC Philharmonic y fue asistente en prestigiosas orquestas británicas, como la Royal Liverpool Philharmonic, Opera North y Northern Ballet.

Ha sido reconocida con varios premios y becas. En 2024, fue galardonada como Artista Revelación en los Premios de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina por su desempeño en la temporada 2023. Entre las becas que han respaldado su formación se encuentran el apoyo de la Hilti Foundation (2021), la beca BRICC del British Council (2019), la beca Iberacademy (2016) y la beca del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (2010).

Julio Victoria, productor y DJ (Colombia)

Nació en las montañas del Eje Cafetero colombiano. Un par de años más tarde, el destino lo llevaría al sur de Alemania, donde descubriría la tienda de discos Plattentasche. Allí, durante varios años, comenzó toda una revelación de digging y su descubrimiento sonoro. Fue un punto de no retorno que lo llevaría a dedicar su vida por completo al house y al techno, produciendo su propia música, DJ sets y su propuesta de banda en vivo.

Rápidamente, se ubicó en el top de la escena de su país, no solo como DJ, sino también como productor. Con sus cortes crudos, pero siempre melódicos y envolventes, tuvo un paso contundente por el Boiler Room Colombia, por festivales nacionales como Sónar Bogotá, Nuits Sonores Colombia, Estéreo Picnic, BAUM Festival; e internacionales como Dimensions Croacia, Kolorádó Fesztivál Hungría, Comunité Tulum y III Points Miami.

Su visión ha llevado a Julio Victoria a trascender más allá de la pista de baile, conquistando escenarios no tradicionales e icónicos de Bogotá, Europa y América Latina. Su proyecto “Live” representa el choque sonoro de múltiples culturas e involucra diferentes instrumentos tradicionales del folclor Colombiano que se fusionan con ritmos y bases tradicionales de Detroit, Chicago y Berlín. El proyecto, que se ha extendido a formatos de banda y ensamble, ha logrado llegar a lugares como el Planetario de Bogotá, Teatro Colón, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Centro de Convenciones de Cartagena en el Cartagena Festival de Música.