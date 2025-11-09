No se pierda las actividades en la Ciclovía para el domingo 9 de noviembre
Foto: IDRD.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá para este domingo 9 de noviembre de 2025. Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva.
Recuerda que nuestro gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.
¡Pilas a estos cierres temporales por el desarrollo de carrera atlética!
Este domingo 9 de noviembre, algunos tramos de la Ciclovía de Bogotá estarán temporalmente suspendidos por el desarrollo de carrera atlética.
Horario: de 7:00 a. m. a 12:30 p. m.
Tramos:
- Carrera 60 entre calle 53 y calle 26
- Calle 44 entre carrera 50 y carrera 60
Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá
Pista de habilidades en bicicleta
Reta tu habilidad en la bicicleta con una pista con algunos obstáculos.
El domingo 9 de noviembre en:
- Carrera 9 con calle 116
Campañas de Comportamiento vial
Recuerda las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura.
El domingo 9 de noviembre en:
- Carrera 7 con calle 32
Ciclovía Te Cuida
Se tendrán actividades lúdicas y de preparación para el ciclismo en la Ciclovía.
Este domingo 9 de noviembre en:
- Carrera 7 con calle 39
Ciclovía Alternativa
Se tendrán deportes alternativos para que los puedas conocer y practicar.
El domingo 9 de noviembre en:
- Carrera 9 con calle 116 – Pickleball y BMX Flatland
- Carrera 7 con calle 32 – Futbolín y Slackline
Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía
Este domingo 9 de noviembre, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.
Puntos ubicados en:
- Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)
- Calle 54 sur con carrera 95 A
Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía
Aprende a montar bicicleta.
El domingo 9 de noviembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:
- Carrera 24 con calle 42
- Avenida Boyacá con calle 134
- Calle 54 sur con carrera 95 A
Secretaria Distrital de Salud – Tamizaje de ITS
Este domingo 9 de noviembre, se tendrá puntos de educación en salud pública, entorno a salud sexual y reproductiva, con énfasis en infecciones de transmisión sexual y oferta de actividades de tamizaje para sífilis, VIH y Hepatitis B para toda la población general mayores de 14 años en:
- Calle 40 H sur # 72 R 10
- Carrera 7 con calle 60
- Carrera 7 con calle 26
- Avenida Boyacá con calle 52 sur
Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz
Este domingo 9 de noviembre, se contará con puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:
- Carrera 50 con calle 2 D
- Carrera 7 con calle 39
- Carrera 7 con calle 34
- Avenida Boyacá con carrera 24
En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.
Día Distrital del Peatón
Este domingo 9 de noviembre, encabezado por la Secretaría Distrital de Movilidad, se conmemora este día con diversas actividades como:
- Peatón visible
- Panel de deseos
- Pirámide de Movilidad Sostenible
- Entre otras en cooperación con las demás entidades
Lo anterior se realizará en:
- Carrera 7 entre calle 36 y calle 39