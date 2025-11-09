No se pierda las actividades en la Ciclovía para el domingo 9 de noviembre

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá para este domingo 9 de noviembre de 2025. Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva.

Recuerda que nuestro gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

¡Pilas a estos cierres temporales por el desarrollo de carrera atlética!

Este domingo 9 de noviembre, algunos tramos de la Ciclovía de Bogotá estarán temporalmente suspendidos por el desarrollo de carrera atlética.

Horario: de 7:00 a. m. a 12:30 p. m.

Tramos:

Carrera 60 entre calle 53 y calle 26

Calle 44 entre carrera 50 y carrera 60

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá

Pista de habilidades en bicicleta

Reta tu habilidad en la bicicleta con una pista con algunos obstáculos.

El domingo 9 de noviembre en:

Carrera 9 con calle 116

Campañas de Comportamiento vial

Recuerda las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura.

El domingo 9 de noviembre en:

Carrera 7 con calle 32

Ciclovía Te Cuida

Se tendrán actividades lúdicas y de preparación para el ciclismo en la Ciclovía.

Este domingo 9 de noviembre en:

Carrera 7 con calle 39

Ciclovía Alternativa

Se tendrán deportes alternativos para que los puedas conocer y practicar.

El domingo 9 de noviembre en:

Carrera 9 con calle 116 – Pickleball y BMX Flatland

Carrera 7 con calle 32 – Futbolín y Slackline

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo 9 de noviembre, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.

Puntos ubicados en:

Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con carrera 95 A

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta.

El domingo 9 de noviembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42

Avenida Boyacá con calle 134

Calle 54 sur con carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Tamizaje de ITS

Este domingo 9 de noviembre, se tendrá puntos de educación en salud pública, entorno a salud sexual y reproductiva, con énfasis en infecciones de transmisión sexual y oferta de actividades de tamizaje para sífilis, VIH y Hepatitis B para toda la población general mayores de 14 años en:

Calle 40 H sur # 72 R 10

Carrera 7 con calle 60

Carrera 7 con calle 26

Avenida Boyacá con calle 52 sur

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Este domingo 9 de noviembre, se contará con puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Carrera 50 con calle 2 D

Carrera 7 con calle 39

Carrera 7 con calle 34

Avenida Boyacá con carrera 24

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.

Día Distrital del Peatón

Este domingo 9 de noviembre, encabezado por la Secretaría Distrital de Movilidad, se conmemora este día con diversas actividades como:

Peatón visible

Panel de deseos

Pirámide de Movilidad Sostenible

Entre otras en cooperación con las demás entidades

Lo anterior se realizará en: