Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 13 y viernes 14 de noviembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 13 y viernes 14 de noviembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—-

Jueves 13 de noviembre de 2025

—–

Suba

Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena, El Plan

De la Carrera 54D a la Carrera 75B, entre la Calle 134 a la Calle 167

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

Prado Veraniego Sur, Canódromo

De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

El Remanso

De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

Marruecos, Molinos, Puerto Rico

De la Carrera 5 a la Carrera 6L, entre la Diagonal 48F Sur a la Calle 48P Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Municipio de Soacha, Cundinamarca

Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza

De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19

De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10ª

De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16

De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

—–

Viernes 14 de noviembre de 2025

—–

Engativá

Normandía

De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 68 a la Carrera 70

9:00 a.m.

24 horas

Desvío y empates redes acueducto

Usaquén

Cedro Salazar

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 148 a la Calle 153

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.