    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 13 y viernes 14 de noviembre en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 13 y viernes 14 de noviembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

    Jueves 13 de noviembre de 2025

    Suba

    Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena, El Plan
    De la Carrera 54D a la Carrera 75B, entre la Calle 134 a la Calle 167
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Suba

    Prado Veraniego Sur, Canódromo
    De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad
    De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    El Remanso
    De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe

    Marruecos, Molinos, Puerto Rico
    De la Carrera 5 a la Carrera 6L, entre la Diagonal 48F Sur a la Calle 48P Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Municipio de Soacha, Cundinamarca

    Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza
    De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19
    De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10ª
    De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16
    De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Viernes 14 de noviembre de 2025

    Engativá

    Normandía
    De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 68 a la Carrera 70
    9:00 a.m.
    24 horas
    Desvío y empates redes acueducto

    Usaquén

    Cedro Salazar
    De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 148 a la Calle 153
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

