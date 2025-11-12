Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 12 de noviembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 12 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:
Baloto 01 – 18 – 21 – 22 – 24 – Superbalota 14
Baloto Revancha 14 – 20 – 39 – 40 – 41 – Superbalota 10
Valle 4292 – Serie 063
Meta 3168 – Serie 082
Manizales 3917 – Serie 137
Dorado
Mañana 9315 – La 5ta 1 – Tarde 0957 – La 5ta 9
Culona
Día 5527 – Noche 4511
Astro Sol
2160 – Signo Libra
Pijao de Oro
1731 – La 5ta 0
Paisita
Día 8921 – La 5ta 3 – Noche 8586
Chontico
Día 3567 – La 5ta 1 – Noche 5535 – La 5ta 3
Cafeterito
Tarde 0465 – La 5ta 8 – Noche 3129 – La 5ta 6
Sinuano
Día 9192 – La 5ta 9 – Noche 3987 – La 5ta 1
Cash Three
Día 857 – Noche 993
Play Four
Día 8055 – Noche 2347
Samán
Día 6024
Caribeña
Día 6739 – La 5ta 3 – Noche 0566 – La 5ta 9
Motilón
Tarde 0701 – La 5ta 7 – Noche 1141 – La 5ta 9
Fantástica
Día 6454 – La 5ta 0 – Noche 8125 – La 5ta 8
Antioqueñita
Día 3868 – La 5ta 1 – Tarde 6227 – La 5ta 1
Win 4
4924
Evening
6461