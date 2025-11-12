    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 12 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 12 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:


    Baloto 01 – 18 – 21 – 22 – 24 – Superbalota 14
    Baloto Revancha 14 – 20 – 39 – 40 – 41 – Superbalota 10

    Valle 4292 – Serie 063
    Meta 3168 – Serie 082
    Manizales 3917 – Serie 137

    Dorado
    Mañana 9315 – La 5ta 1 – Tarde 0957 – La 5ta 9

    Culona
    Día 5527 – Noche 4511

    Astro Sol
    2160 – Signo Libra

    Astro Sol
    2160 – Signo Libra

    Pijao de Oro
    1731 – La 5ta 0

    Paisita
    Día 8921 – La 5ta 3 – Noche 8586

    Chontico
    Día 3567 – La 5ta 1 – Noche 5535 – La 5ta 3

    Cafeterito
    Tarde 0465 – La 5ta 8 – Noche 3129 – La 5ta 6

    Sinuano
    Día 9192 – La 5ta 9 – Noche 3987 – La 5ta 1

    Cash Three
    Día 857 – Noche 993

    Play Four
    Día 8055 – Noche 2347

    Samán
    Día 6024

    Caribeña
    Día 6739 – La 5ta 3 – Noche 0566 – La 5ta 9

    Motilón
    Tarde 0701 – La 5ta 7 – Noche 1141 – La 5ta 9

    Fantástica
    Día 6454 – La 5ta 0 – Noche 8125 – La 5ta 8

    Antioqueñita
    Día 3868 – La 5ta 1 – Tarde 6227 – La 5ta 1

    Win 4
    4924

    Evening
    6461

    Ariel Cabrera
