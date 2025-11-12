EE.UU ofrece recompensa de 5 millones de dólares por ubicación y captura de disidentes de las Farc responsables de ataque a helicóptero militar en Amalfi

–Pasados tres meses del ataque terrorista al helicóptero UH-60 Black Hawk en el municipio de Amalfi, Antioquia, en el que fueron asesinados 13 miembros de la Policía Nacional, el Gobierno de los Estados Unidos anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita ubicar y capturar a los responsables de la acción criminal.

La razón de la decisión es porque la aeronave, que quedó totalmente destruida por una carga explosiva que fue lanzada cuando se disponía a tocar tierra, pertenecía a las fuerzas militares estadounidenses, según lo advierte en una nota que publicó en X la embajada de Washington en Bogotá

En el aviso, la delegación diplomática estadounidense recuerda que el helicóptero tipo UH-60 Black Hawk, que transportaba a los miembros de la Policía que realizaban un operativo de erradicación de un cultivo de hoja de coca en la región del Bajo Cauca, fue atacado el 21 de agosto con un artefacto explosivo improvisado que fue lanzado desde tierra.

La explosión asesinó a 13 oficiales de la Policía Nacional de Colombia y dejó heridos a cuatro más, y causó la destrucción del helicóptero.

Subraya que una facción disidente del grupo terrorista de las Farc se responsabilizó por el atentado y concluye que quien tenga información sobre los responsables del atentado, puede contactar al Departamento de Estado o a la embajada estadounidense a través Signal, Telegram, and WhatsApp, o mediante su línea de informes basada en Tor.