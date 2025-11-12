Hacienda Bogotá busca recuperar $ 104 mil millones de morosos del impuesto ICA

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda.

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) contactará a 1.133 contribuyentes morosos del impuesto de Industria y Comercio (ICA), con deudas de los años 2012 a 2025, para que se pongan al día y eviten el embargo de sus cuentas y bienes. ¡Conoce detalles y cúmplele a Bogotá con el pago de impuestos.

Estas obligaciones suman más de 104 mil millones, recursos que la ciudad busca recuperar para fortalecer el presupuesto de inversión pública.

“Seguimos con la tarea de gestionar la cartera que le adeudan a Bogotá. Por ello estaremos contactando a 1.133 contribuyentes que tienen deudas del impuesto de Industria y Comercio (ICA). Quienes tengan dudas pueden conectarse con nuestro nuevo asistente virtual NovhA, a través de los canales tradicionales de atención, o visitar los puntos de atención especializada en donde recibirán la orientación necesaria para resolver su situación por los saldos adeudados”, indicó Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).

Los contribuyentes pueden autogestionar su declaración y pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA), ingresando al botón Pagos Bogotá de la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).

También podrán recibir atención presencial en los puntos de atención especializada ubicados en:

Carrera 19 #114 – 65 en la localidad Usaquén.

Carrera 71D #6-94 sur en el centro comercial Plaza de las Américas de la localidad de Kennedy.

Adicionalmente, la Red CADE dispone de orientación brindada por funcionarios de la entidad. Todos los canales de atención están habilitados para resolver dudas relacionadas con el proceso.

Acuerdos de pago 2025

Los contribuyentes interesados en suscribir acuerdos de pago podrán hacerlo con un abono inicial del 10 % del total de la deuda. Para más información sobre este beneficio, puede consultar este enlace.

Importante

Se recomienda a todos los contribuyentes mantener actualizados sus datos de contacto en el Registro de Información Tributaria (RIT) de la Secretaría Distrital de Hacienda, para garantizar la recepción oportuna de las notificaciones de actos administrativos y respuestas a trámites de cobro.

Por seguridad

Las notificaciones serán enviadas por correo electrónico desde cobrohacienda@shd.gov.co y por mensajes de texto.

Ten en cuenta: En ningún caso se solicitará el envío de dinero a cuentas bancarias ni a través de aplicaciones externas. No te dejes engañar.