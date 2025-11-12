    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $ 3,719.71 (vigente 13 de noviembre)
    -Euro $ 4,326.00
    -Bitcoin US$ 101.553,20

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,63%
    -UVR: $ 396,18
    -Tasa de Usura 24,99%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 4,27
    -Petróleo Brent US$ 58,47

