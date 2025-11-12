Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles noviembre 12, 2025 -Dólar TRM $ 3,719.71 (vigente 13 de noviembre) -Euro $ 4,326.00 -Bitcoin US$ 101.553,20 Tasa de Interés -DTF: 8,63% -UVR: $ 396,18 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,27 -Petróleo Brent US$ 58,47 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorPor mantenimiento de puente vehicular hay cierre en la avenida NQS con avenida calle 19 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 13 de noviembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 3 y 4 También podría gustarte Nacional Resultado de las loterías y chances de este miércoles 5 de octubre en Colombia Ariel Cabrera jueves octubre 6, 2022 Economía CRC adopta medidas para promover competencia en los servicios de televisión abierta Iván Briceño martes enero 5, 2016 Economía Régimen de Maduro inicia nueva fase del Petro como moneda de intercambio comercial Ariel Cabrera lunes octubre 1, 2018 Economía Continúan negociaciones entre sindicalistas Uso y Ecopetrol Margarita Bedoya domingo septiembre 22, 2013