Por mantenimiento de puente vehicular hay cierre en la avenida NQS con avenida calle 19

Foto: Secretaría de Movilidad.

Para adelantar las actividades de mantenimiento del puente vehicular y en cumplimiento del contrato IDU-1776-2021, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de calzada lenta de la avenida NQS por avenida calle 19, en sentido sur – norte.

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán del 10 de noviembre al 20 de noviembre de 2025, con horario de cierre las 24 horas del día.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Tránsito de vehículos particulares y transporte público

Los usuarios que transiten por la avenida NQS en sentido sur – norte continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre el corredor (Mapa 1).

Mapa 1.

Quienes circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la avenida calle 19 al occidente, continuarán al norte por la avenida NQS, avenida calle 22 al oriente y avenida carrera 27 al sur por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 2).}

Mapa 2.

Los usuarios que transitan por la avenida calle 19 y toman la avenida NQS al norte, deberán continuar al sur por la carrera 28A y calle 17 al occidente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 3).

Mapa 3.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los andenes y la infraestructura existente para los ciclistas y peatones no sufrirán ningún tipo de afectación.