El despliegue militar de EE.UU en el Caribe «podría detenerse mañana», afirma Marco Rubio; solo hay una condición

–El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que la actual operación antidrogas en el Caribe podría detenerse mañana y solo mencionó una condición para tomar la decisión. «Esto es una operación antidrogas. El presidente la ordenó en defensa de nuestro país […] Está en marcha. Podría detenerse mañana si dejaran de enviar barcos con droga», declaró Rubio este miércoles a la prensa en el aeropuerto de Hamilton, en Canadá, al referirse a la misión militar desplegada en la región por orden de Donald Trump.

Rubio acusó al Gobierno de Venezuela de ser uno de los principales responsables del tráfico de drogas en el hemisferio, calificándolo de «régimen narcoterrorista acusado en el Distrito Sur de Estados Unidos por narcoterrorismo».

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, aseguró este miércoles que Washington y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevan a cabo «una campaña» de descrédito contra su Gobierno. Según el mandatario, esta estrategia busca «justificar cualquier cosa» contra la nación bolivariana, en referencia al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que ya suma 14 semanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Es una campaña que ha denunciado mucha gente en el mundo. Es la campaña de tratar de manchar a Venezuela, a nuestra revolución. Primero, manchar al [expresidente Hugo] Chávez, después, manchar a Maduro», expresó Maduro.

Previamente, el mandatario explicó que las agresiones de EE.UU. contra Venezuela tienen como objetivo «cambiar el régimen» en su país y robar su «inmensa riqueza petrolera». «La verdad es que Venezuela es inocente, y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo», manifestó.

Los informes de organismos como Naciones Unidas descartan que en Venezuela se produzcan o se trafiquen sustancias ilegales con destino a EE.UU.

«Que Venezuela envía ese veneno para allá, es mentira. No hay una hectárea de hoja de coca en Venezuela, no hay laboratorios. Y cuando los encontramos, los volamos», aseveró previamente Maduro.

Un reporte de la ONU precisa que 87 % de los narcóticos que tienen como destino EE.UU. siguen la ruta del Pacífico, especialmente desde Colombia y Ecuador, mientras que 8 % lo hace a través de la Guajira colombiana. En el ‘Informe Europeo sobre las Drogas 2025: Tendencias y Avances’ se exponen conclusiones similares.

Además, tampoco la propia DEA menciona a Venezuela como centro de cultivo, procesamiento o distribución de sustancias ilícitas.

A mediados de octubre, Trump admitió haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí?». (Información RT).