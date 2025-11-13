Este jueves 13 y viernes 14 de noviembre puede participar en el Encuentro Internacional de Ciudades por la Fauna Doméstica en Bogotá

Foto: Alcaldía local de Ciudad Bolívar

Este jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., se adelantará en Bogotá, el Encuentro Internacional de Ciudades por la Fauna Doméstica. Se trata de un espacio de diálogo y cooperación bajo el lema “Nuevas relaciones para nuevas sociedades”, que reunirá a líderes, instituciones y organizaciones de América Latina y Europa en torno al bienestar animal. ¡Conoce cómo hacer parte de este encuentro aquí!

¿Cómo participar en Encuentro Internacional de Ciudades por Fauna Doméstica en Bogotá 2025?

La inscripción es gratis y está abierta para instituciones, organizaciones, académicos, activistas y ciudadanía en general comprometida con la protección y el bienestar de los animales de compañía.

El evento se llevará a cabo los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025, en dos escenarios principales: la Universidad Javeriana y la Alcaldía Mayor de Bogotá, respectivamente.

Durante estas jornadas se desarrollarán mesas de trabajo, paneles y conferencias que reunirán a expertos, instituciones, organizaciones y ciudadanía para dialogar sobre los retos y avances en materia de bienestar animal en las ciudades.

“Este encuentro es una oportunidad para reafirmar que los animales son parte de nuestras familias y de la vida en comunidad. Con ellos compartimos el territorio, y su bienestar refleja el tipo de sociedad que somos y la que queremos construir”, afirmó Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario habilitado, haciendo clic o ingresando aquí.

El encuentro es liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) con el apoyo de la Fondation Franz Weber, reunirá a delegaciones de Ecuador, Argentina, México, España, Chile y Colombia, entre otros países, para compartir experiencias, fortalecer alianzas y promover nuevas formas de convivencia entre humanos y animales en las ciudades.