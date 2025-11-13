Rescatado niño de dos años que permaneció siete horas en un vehículo en el centro de Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

La Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, atendió un reporte de un niño de dos años que permaneció encerrado en un vehículo estacionado en vía pública en el barrio La Favorita en el centro de Bogotá. Según las autoridades, el menor de edad fue dejado en el automotor sin cuidados o personas a cargo de su bienestar. Fue necesario realizar un procedimiento de apertura del automóvil para rescatar al menor de edad.

Durante labores de patrullaje en el barrio La Favorita, uniformados de la Policía de Bogotá fueron alertados por la comunidad sobre un menor de edad que permanecía solo dentro de un vehículo desde horas de la mañana, hasta la tarde de este martes 11 de noviembre de 2025.

El Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía de Bogotá, con apoyo de la comunidad, logró abrir el automotor y poner al niño a salvo tras más de siete horas solo en el vehículo. Al no ubicarse a ningún familiar o cuidador, el menor fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la verificación y restablecimiento de sus derechos.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá hacen un llamado a los padres y cuidadores a garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, y a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad a través de la Línea de Emergencias 123 o la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

A continuación, el video de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), en la red social X, con información sobre este rescate:

Según las autoridades, hasta el momento, los padres no han hecho presencia ante ninguna autoridad por lo que se desconoce la identidad del menor. Por lo sucedido, el vehículo también fue inmovilizado.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.