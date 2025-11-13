Las mujeres que incursionan en la política, victimas de violencia psicológica, física, económica y sexual

–La Registraduría Nacional del Estado Civil, la Embajada de Suecia en Colombia, la Defensoría del Pueblo y ONU Mujeres, en el marco de la estrategia ‘Más Mujeres, Más Democracia’, promovida por la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, presentaron el estudio ‘3000 voces por la democracia: Experiencias de candidatas en Colombia para erradicar la violencia contra las mujeres en política’.

Esta investigación, la más representativa sobre este fenómeno realizada en el país, evidencia que, a pesar de los avances normativos que promueven la participación y la igualdad de género en la política, así como la prevención y la sanción de la violencia contra las mujeres en política, la participación de las mujeres en cargos políticos aún presenta brechas de representación importantes.

Los datos del estudio muestran que la violencia contra las mujeres en política es generalizada, pues durante la campaña electoral, 3 de cada 4 (78.8%) candidatas a las elecciones territoriales de 2023 sufrieron algún tipo de violencia en actividades como visitas a barrios, veredas, asambleas y reuniones, por el solo hecho de ser mujeres.

“La violencia contra las mujeres en política no es un hecho aislado: debilita liderazgos, limita la democracia y disuade a muchas de participar en la vida pública.

Este informe aporta evidencia clave para orientar políticas públicas efectivas, fortalecer la protección a las candidatas y avanzar hacia una democracia paritaria donde ninguna mujer tenga que elegir entre participar o sentirse segura”, aseguró María Inés Salamanca, representante en el país de ONU Mujeres. De hecho, el 61.3% de las candidatas que desarrollaron actividades presenciales en el marco de la campaña reportó haber experimentado una o más situaciones de violencia, principalmente a través de comentarios despectivos (insultantes) enfocados en la capacidad de las mujeres para ejercer la política.

Las candidatas experimentaron distintos tipos de violencia. Por ejemplo, 7 de cada 10 (72.4%) reportaron haber sufrido una o más situaciones de violencia psicológica, por medio de comentarios despectivos sobre su rol y capacidades

para ejercer cargos y liderazgo político. Además, 2 de cada 5 (40.6%) fueron víctimas de violencia económica (robo, destrucción o vandalización de materiales o de la sede de campaña).

Asimismo, 1 de cada 4 (25.4%) experimentó una o más situaciones de violencia sexual, que abarcó desde recibir comentarios o sugerencias sexuales y la solicitud de favores sexuales a cambio de apoyo político o financiero, hasta ser objeto de acciones sexualmente explícitas no deseadas como tocar, abrazar o besar en contra de su voluntad.

También, el 4.6% de las candidatas fue víctima de violencia física como patadas, bofetadas, sacudidas fuertes o agresiones con objetos o armas. En este contexto, cabe destacar que las candidatas a alcaldías fueron el objetivo

principal de las manifestaciones de violencia de índole psicológica (36.8 %) y sexual (31.4 %).

De igual manera, el 41,2% reportó violencia en redes sociales u otros medios digitales, lo que pudo afectar sus posibilidades de ser electas, pues 3 de cada 11 (27,3%) evitaron debates y uso de redes sociales por miedo a la violencia digital, afectando sus posibilidades de ganar.

En todos los casos, las candidatas más afectadas pertenecen a población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP), con discapacidad, lesbianas, en etapa de adultez y vejez o con mayor nivel educativo.

“Desde Suecia nos enorgullece apoyar este estudio junto a ONU Mujeres, la Registraduría Nacional y la Defensoría del Pueblo. Sabemos que para transformar la realidad, primero hay que visibilizarla. Este informe es una herramienta poderosa para entender los obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y para construir soluciones concretas que garanticen su seguridad y liderazgo. Cuando una mujer participa en política, gana toda la sociedad”, sostuvo Maria Cramér, embajadora de Suecia en Colombia.

El estudio realizado también entregó una serie de recomendaciones orientadas a la participación efectiva de las mujeres en política y a su protección en este entorno.

Algunas de estas recomendaciones son: 1) Asegurar una implementación pronta y efectiva de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir y castigar la violencia contra las mujeres en el ámbito político; 2) Tomar medidas para avanzar hacia una participación y representación paritaria en todos los ámbitos y niveles de la vida política, y 3) Prestar atención prioritaria y diseñar políticas orientadas a proteger a las mujeres en situaciones de violencia política amplificada.

El delegado en lo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Jaime Hernando Suárez, resaltó la pertinencia de esta investigación, de cara a las elecciones de Congreso y presidencia de 2026: “Durante los procesos electorales la violencia política contra las mujeres se incrementa y agudiza, por esta razón, es prioritario avanzar en la formulación e implementación de estrategias efectivas para la eliminación de las barreras que enfrentan las mujeres en su participación política, especialmente en las próximas elecciones, como elemento esencial para el fortalecimiento de nuestra democracia”.

Este informe nacional representa una oportunidad para seguir promoviendo una participación política libre de violencia y así avanzar en la construcción de una democracia paritaria en Colombia donde las mujeres gocen de las mismas

oportunidades y derechos que los hombres.