Resultados de las loterías y chances de este viernes 24 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 24 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3422 – La 5ta 1 – Tarde 9038 – La 5ta 1
Culona
Día 3459 – Noche
Astro Sol
2657 – Tauro
Pijao de Oro
6334 – La 5ta 4
Paisita
Día 4481 – La 5ta 4 – Noche
Chontico
Día 8161 – La 5ta 0 – Noche
Cafeterito
Tarde 4798 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 6742 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 499 – Noche
Play Four
Día 0007 – Noche
Samán
Día 4095
Caribeña
Día 9782 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 7288 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 7719 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 9696 – La 5ta 4 – Tarde 5176 – La 5ta 9