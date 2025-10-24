    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 24 de octubre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 24 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3422 – La 5ta 1 – Tarde 9038 – La 5ta 1

    Culona
    Día 3459 – Noche

    Astro Sol
    2657 – Tauro

    Pijao de Oro
    6334 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 4481 – La 5ta 4 – Noche

    Chontico
    Día 8161 – La 5ta 0 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 4798 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 6742 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 499 – Noche

    Play Four
    Día 0007 – Noche

    Samán
    Día 4095

    Caribeña
    Día 9782 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 7288 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 7719 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9696 – La 5ta 4 – Tarde 5176 – La 5ta 9

    Ariel Cabrera
