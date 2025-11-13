Presidenta de México traza las ‘líneas rojas’ a los operativos de EE.UU. en sus aguas

–La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este jueves los avances alcanzados en las conversaciones con EE.UU. en torno a los polémicos operativos marítimos que ese país ha realizado en contra de supuestos narcotraficantes que viajan en lanchas y que ya han dejado un saldo de decenas de víctimas no identificadas.

«Hay protocolos de trabajo conjunto en caso de aguas internacionales para evitar que haya el uso de bombardeos a embarcaciones, que se cumpla con todos los tratados internacionales, entonces lo que planteó el secretario de Marina es que se cumpla con estos tratados y en principio (en EE.UU.) dijeron que sí», afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

También aseguró que el primer acuerdo es que, en lugar de que EE.UU. actúe de manera unilateral, cuando las agencias de ese país o el propio Comando Sur detecten lanchas que presuntamente trasladan drogas, primero le informarán a las autoridades de la Secretaría de Marina de México para que sean ellas las que las intercepten.

Sheinbaum explicó que, gracias a estas negociaciones, en los últimos días EE.UU. ya no ha realizado operativos contra lanchas en aguas internacionales cerca de las costas mexicanas.

En septiembre pasado, marinos de EE.UU. comenzaron a desplegarse en el Caribe y luego en el Pacífico para atacar embarcaciones tripuladas por civiles a los que acusa de narcotraficantes sin pruebas y sin dar a conocer sus nombres, por lo que organizaciones internacionales han denunciado que el Gobierno de presidente Donald Trump viola el derecho internacional y comete ejecuciones sumarias. (Información RT).