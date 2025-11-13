¿Vive en Teusaquillo? Aprenda sobre cómo modificar un Bien de Interés Cultural este 13 de noviembre

IDPC

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) te invita a la Capacitación “Claves para cuidar el patrimonio de Teusaquillo”: Lo que debes saber antes de modificar un Bien de Interés Cultural, este jueves 13 noviembre de 2025, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. en la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo. ¡Entrada con Inscripción hasta completar aforo!

La capacitación Claves para cuidar el patrimonio de Teusaquillo ofrecerá información esencial sobre las acciones adecuadas para el mantenimiento, la reparación y la intervención de edificaciones patrimoniales, así como sobre los requisitos legales que deben cumplirse antes de realizar cualquier modificación. Durante el encuentro se abordarán temas como los mantenimientos preventivos (reparaciones locativas y primeros auxilios), y las modalidades de intervenciones como el reforzamiento estructural y la adecuación funcional, entre otras.

Esta actividad se realiza en el marco del Centro de Interpretación Urbano – Casa Abierta del PEMP Teusaquillo, proyecto N.° 1 del programa Valoración de los patrimonios del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de Teusaquillo, concebido como un espacio de encuentro para el reconocimiento, la puesta en valor y la apropiación de los patrimonios integrados del sector.

No te vayas sin consultar: Viaja en el tiempo por Colombia gracias a la exposición ‘Paisajes emergentes’

Asiste con inscripción previa diligenciando el formulario habilitado, haciendo clic aquí.