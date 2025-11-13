-Dólar TRM $ 3,719.60 (vigente 14 de noviembre)

-Euro $ 4,302.70

-Bitcoin US$ 98.302,90

Tasa de Interés

-DTF: 8,63%

-UVR: $ 396,23

-Tasa de Usura 24,99%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,05

-Petróleo Brent US$ 58,66