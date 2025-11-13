Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves noviembre 13, 2025 -Dólar TRM $ 3,719.60 (vigente 14 de noviembre) -Euro $ 4,302.70 -Bitcoin US$ 98.302,90 Tasa de Interés -DTF: 8,63% -UVR: $ 396,23 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,05 -Petróleo Brent US$ 58,66 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anterior¿Vive en Teusaquillo? Aprenda sobre cómo modificar un Bien de Interés Cultural este 13 de noviembre Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 14 de noviembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 5 y 6 También podría gustarte Nacional Rinden cuentas al país sectores de Defensa y Política de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia Ariel Cabrera lunes junio 25, 2018 Economía Aumentó 7,2 % la formación bruta de capital para el primer trimestre de 2015 Giovanni Alarcón M. jueves junio 18, 2015 Nacional Partidos independientes y de oposición piden a Petro que rectifique su rumbo, abandone la retórica divisiva y gobierne para todos los colombianos Ariel Cabrera martes junio 10, 2025 Nacional Autoridades se concentrarán en el exceso de velocidad en temporada de Navidad y Fin de Año. Carlos Martinez jueves diciembre 7, 2017