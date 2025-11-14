A Marte viajan dos naves gemelas no tripuladas de la NASA; deben llegar al planeta rojo en 2027

–Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, lanzó con éxito este jueves su cohete New Glenn con dos naves espaciales gemelas de la NASA con destino a Marte a bordo, y logró un gran avance al conseguir el aterrizaje de su propulsor.

El lanzamiento se retrasó durante días debido a las condiciones meteorológicas tanto en la Tierra como en el espacio, pero la espera mereció la pena: en el segundo vuelo del cohete, Blue Origin consiguió recuperar el propulsor para su reutilización.

En el centro de lanzamiento de Cabo Cañaveral, en Florida, se escucharon vítores de júbilo cuando el propulsor aterrizó con elegancia en una plataforma flotante. Antes del jueves, solo SpaceX, de Elon Musk, había logrado realizar una maniobra de este tipo con un cohete de clase orbital.

El logro de Blue Origin se produce en medio de una intensa rivalidad entre las dos empresas espaciales privadas propiedad de multimillonarios, ya que la agencia espacial estadounidense NASA ha abierto recientemente una licitación para su misión lunar prevista.

Algunas figuras de SpaceX elogiaron a sus rivales, incluido el propio Musk: «¡Enhorabuena, @JeffBezos y al equipo de @BlueOrigin!», dijo en X.

El lanzamiento se retrasó repetidamente, el domingo por el tiempo en la Tierra y el miércoles por el tiempo en el espacio.

El segundo aplazamiento se debió a una «actividad solar muy elevada» que, según la NASA, podía afectar o dañar su nave espacial.

Además, múltiples fallos técnicos provocaron nuevos retrasos el jueves, retrasos que Blue Origin no explicó. Pero a las 15:55 (21:55 CET), el New Glenn finalmente despegó.

El cohete de 322 pies (98 metros) tiene ahora la misión de enviar las naves espaciales gemelas ESCAPADE de la NASA a Marte, con el fin de estudiar la historia climática del Planeta Rojo con la esperanza final de que sea explorado por el ser humano.

Los aplausos resonaron una vez más cuando la nave espacial se desplegó con éxito.

Joseph Westlake, heliofísico de la NASA, explicó durante la retransmisión web del jueves cómo las naves espaciales gemelas, llamadas «Blue» y «Gold», buscarán primero una «órbita de estacionamiento benigna y segura» para realizar «mediciones sobre el clima espacial aquí en la Tierra».

Luego, una vez que los planetas hayan alcanzado la alineación ideal en el otoño de 2026, las naves espaciales recibirán un impulso de la gravedad de la Tierra y comenzarán el viaje a Marte, donde llegarán en 2027.

Este tipo de lanzamiento podría permitir misiones más frecuentes en el futuro, ya que podrían realizarse fuera de la ventana de alineación directa entre la Tierra y Marte, que ocurre aproximadamente una vez cada dos años.

New Glenn también realizó una demostración de tecnología de comunicaciones espaciales de Viasat Inc., apoyando los esfuerzos de la NASA para comercializar servicios de retransmisión de satélites de próxima generación para misiones científicas. Financiado por la agencia Proyecto de Servicios de Comunicaciones, la demostración transmitió datos de telemetría de lanzamiento desde la segunda etapa del cohete a un centro de operaciones en la Tierra a través de la red de satélites geoestacionarios de Viasat.

La reciente actividad solar, que desencadenó auroras generalizadas en la Tierra, provocó una ligera retraso en el lanzamiento para evitar que las tormentas solares afecten negativamente la puesta en servicio de naves espaciales posteriores al lanzamiento. Cuando ESCAPADE llegue a Marte, estudiará en tiempo real los efectos actuales del viento solar y las tormentas solares en el Planeta Rojo. Esto proporcionará información sobre el clima espacial marciano y ayudará a la NASA a comprender mejor las condiciones que enfrentarán los astronautas cuando lleguen a Marte.

“Las naves espaciales ESCAPADE están ahora a punto de embarcarse en un viaje único a Marte nunca atravesado por ninguna otra misión”, dijo Alan Zide, ejecutivo del programa ESCAPADE en la sede de la NASA.

En lugar de dirigirse directamente a Marte, la nave espacial gemela se dirigirá primero a un lugar en el espacio a un millón de millas de la Tierra llamado punto 2 de Lagrange. En este momento, la Tierra y Marte están en lados opuestos del Sol, lo que dificulta viajar de un planeta a otro. En noviembre de 2026, cuando la Tierra y Marte estén estrechamente alineados en sus órbitas, la nave espacial ESCAPADE regresará a la Tierra y utilizará la gravedad de la Tierra para lanzarse hacia Marte.

En el pasado, las misiones a Marte han esperado para lanzarse durante un breve período de tiempo en el que la Tierra y Marte están alineados, lo que sucede aproximadamente cada dos años. Sin embargo, con el tipo de trayectoria que utiliza ESCAPADE, las misiones futuras podrían lanzarse casi en cualquier momento y esperar en el espacio, haciendo cola para su salida interplanetaria, hasta que los dos planetas estén en posición.

Esta órbita original “de proximidad a la Tierra” o “de merodeo” también convertirá a ESCAPADE en la primera misión en pasar por una región distante de la cola magnética de la Tierra, parte del campo magnético de nuestro planeta que se extiende lejos del Sol por el viento solar.

Estudiando Marte en estéreo

Después de un crucero de 10 meses, se espera que ESCAPADE llegue a Marte en septiembre de 2027, convirtiéndose en la primera misión coordinada de una nave espacial dual en entrar en órbita alrededor de otro planeta.

A lo largo de varios meses, las dos naves espaciales se organizarán en su formación científica inicial, en la que las naves espaciales gemelas se seguirán en la misma órbita “cadena de perlas”, pasando por las mismas áreas en rápida sucesión para investigar por primera vez cómo varían las condiciones climáticas espaciales en escalas de tiempo cortas. Esta campaña científica comenzará en junio de 2028.

Seis meses después, ambas naves espaciales cambiarán a órbitas diferentes: una viajará más lejos de Marte y la otra permanecerá más cerca de él. Esta segunda formación, cuya duración está prevista para cinco meses, tiene como objetivo estudiar el viento solar y la atmósfera superior de Mars’ simultáneamente, lo que permitirá a los científicos investigar cómo responde el planeta al viento solar en tiempo real.

Además, ESCAPADE proporcionará más información sobre la ionosfera Mars’ —, una parte de la atmósfera superior en la que confiarán los futuros astronautas para enviar señales de radio y navegación alrededor del planeta.

La misión ESCAPADE está financiada por la División de Heliofísica de la NASA y es parte del programa Pequeñas Misiones Innovadoras para la Exploración Planetaria de la NASA. El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle y Advanced Space apoyan la misión. El Programa de Servicios de Lanzamiento de la NASA, con sede en el Centro Espacial Kennedy en Florida, aseguró el servicio de lanzamiento con Blue Origin bajo el contrato de Adquisición de Dedicados y Viajes Compartidos de clase Venture. (Información DW y NASA).