Petro exhorta a todos los menores reclutados por grupos armados ilegales a «escapar para poder vivir» al ratificar que continuarán los bombardeos

–Tras entregar un nuevo balance sobre los bombardeos contra las estructuras criminales de alias Iván Mordisco, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a “a todos los menores de edad que han sido llevados a la fuerza, o voluntariamente, que abandonen de inmediato toda organización de ejércitos privados del narcotráfico, porque no merecen estar ahí y hay que escaparse para poder vivir».

Y puntualizó: «Los invito a escaparse. Siempre tendrán una mano amiga que les ayude después. El Estado debe ayudar».

El mandatario aclaró: «No estoy describiendo la misma táctica que se usa en el Caribe, porque la del Caribe me parece terriblemente injusta y, lo repito, rompe el Derecho Internacional Humanitario (DIH), las que estamos realizando al interior de Colombia surgen del derecho internacional humanitario y se le respeta al máximo».

Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado en el acto de graduación de subtenientes de la Policía, celebrado en el marco de Conmemoración de 134 años de la Policía Nacional.

En la conmemoración por los 134 años de la Policía Nacional y la ceremonia de ascenso del curso 122, el Presidente hizo un llamado directo a los menores reclutados por grupos armados: pidió que abandonen de inmediato cualquier organización vinculada al narcotráfico.

El presidente Petro advirtió que en la ofensiva contra el grupo armado de alias ‘Iván Mordisco’ “se les ha respondido como toca. Se les ha dicho que tenían una oportunidad de desmantelarse, no la cumplieron».

Por lo tanto, notificó, estas acciones continúan y afirmó que este jueves ocurrió «otro bombardeo ordenado por mí, veremos las consecuencias, en Arauca».

Añadió que ambos, Guaviare y Arauca –Arauca más– limítrofe con Venezuela, en un momento demasiado difícil. ¿Por qué? Porque corren fuerzas hacia allá buscando que el desastre que anuncian se convierta en un espacio magnífico para que las mafias tomen el territorio, como sucedió en Siria, Libia, Irak».

El primer mandatario explicó que estas decisiones requieren del “conocimiento propio de la zona. Si la inteligencia falla, puede caer sobre personas menores de edad. Y ese es el gran riesgo que sólo el Presidente asume. No lo asume ningún oficial de ningún nivel».

Ante lo cual, añadió: “La coordinación de inteligencia es fundamental. La ha promovido este gobierno». Por tanto, “la información de inteligencia se circunscribe al respeto de los derechos humanos. Toda se entrega a Estados Unidos y Estados Unidos se compromete a no usarla rompiendo tratados de derechos humanos».

Recalcó que, “décadas llevo subordinando mi acción política al mejoramiento del respeto de derechos humanos en Colombia. He gobernado bajo ese principio».

Y con las capacidades con las que cuenta Colombia en la lucha contra las drogas, indicó, “podemos ayudar, investigar y detener, si es el caso. Que nos digan, eso implica coordinación de inteligencia, pero la coordinación de inteligencia no puede romper los derechos humanos».

En estos casos, agregó, “Colombia tiene una inmensa experiencia que puede enseñar, volverse profesora, no en términos de la delincuencia, sino en términos de cómo se combate la delincuencia. Y esos servicios que hoy puede brindar Colombia a través de su fuerza pública, hay que expandirlos a nuestros vecinos».

En la conmemoración de los 134 años de la Policía Nacional, el Presidente dio a conocer que en la IV Cumbre CELAC-UE, se propuso configurar una coordinación de agencias de inteligencia de los países caribeños con el propósito de unir esfuerzos para combatir la delincuencia.



En principio, el jefe de Estado explicó que tomó la decisión del ataque aéreo en Guaviare para proteger a 20 soldados. Los uniformados patrullaban un área donde se desarrollaba la operación y se encontraban en desventaja con relación a dos columnas, compuesta por 150 miembros de la estructura criminal de alias ‘Mordisco’, que se dirigía hacia ellos.

Aseveró que “simplemente, por la relación numérica podría resultar mal hacer un movimiento envolvente, por el número de personas, y terminar los soldados encerrados bajo el fuego. Y decidí que antes de que llegara a ese punto, se bombardeara el lugar. De ahí el bombardeo siempre tiene un riesgo».

Ante los nuevos oficiales, en el campo de paradas de la Escuela de Cadetes General Santander indicó que tomó la decisión “antes de viajar a Santa Marta, en la cumbre de la Unión Europea. Los resultados están bajo la discusión pública, porque es la nación la que debe decidir sobre lo que acontece en su propio territorio».

El saldo de la acción, dijo, “es de 26 personas neutralizadas, para ser exactos. La mayor parte muertas, y es lamentable, siempre lo he dicho. Y un número menor de capturados, incluso menores de edad que se entregaron, menos mal».

