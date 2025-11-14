Acciones militares contra disidencias de las Farc en el oriente del país son un golpe letal y estratégico para salvaguardar seguridad del Estado: Presidente Petro

–En la celebración de los 106 años de la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez, en Cali, el presidente Gustavo Petro afirmó que las operaciones aéreas y terrestres en Arauca y Guaviare, contra integrantes de las disidencias de las Farc “han demostrado que ningún grupo armado organizado en Colombia puede pasar de más allá de diez hombres, porque es ubicado».

El jefe del Estado explicó que “ese golpe es disuasivo», porque demuestra “la enorme debilidad» de los grupos armados organizados, “su incapacidad total de poner en riesgo el Estado» y “los obliga a dispersarse. Por eso es estratégico».

Al entregar un balance de las acciones militares que se están desarrollando añadió que esta estrategia “trae también unas ventajas. Su peso específico en relación con el conflicto armado colombiano es disuadir».

Reveló que los cinco días de operaciones han permitido la neutralización de 35 de presuntos miembros de las estructuras criminales bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

“Aún se están contando personas que pertenecen a organizaciones armadas en el oriente del país, se han recuperado más de 35 fusiles, armas de largo alcance y ametralladoras», dijo.

?El mandatario indicó que los resultados están ligados a las tecnologías usadas por la fuerza pública, “que no son solamente aviones, y pueden ayudar –sobre todo, si logran ganarse el corazón y el amor del pueblo– a que la nación colombiana sea inderrotable a pesar de las amenazas internas o externas».