EE.UU: El Pentágono publica video de otro ataque letal a una supuesta narcolancha en el Caribe y reporta 4 muertos

–El Pentágono divulgó este viernes un video sobre un nuevo «ataque cinético letal» realizado por la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur contra una embarcación que supuestamente transportaba droga en el Caribe, destacando que en la acción murieron cuatro «narcoterroristas».

«Bajo las órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un barco operado por una organización terrorista», precisa el comunicado adjunto al video.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Según la información de inteligencia, «el barco» estaba involucrado en el «tráfico ilícito de narcóticos» transportaba cargamentos de droga mientras se desplazaba por una de las rutas de contrabando más conocidas en la región.

También indicó que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales del mar Caribe, confirmando que a bordo viajaban cuatro hombres, a los que identificaron como «narcoterroristas» y murieron en la operación.

EL pasado lunes, Hegseth informó sobre otros dos ataques realizados el 9 de noviembre que, junto a este, se suman a la serie de agresiones realizadas por EE.UU. en los últimos meses contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico como parte de una supuesta campaña contra el narcotráfico.

Estas operaciones han sido calificadas como «ejecuciones extrajudiciales» por diversas organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional, al realizarse sin juicios, sin supervisión judicial y fuera de cualquier mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Además, desde que se iniciaron los operativos, con el anuncio del primer ataque en el Caribe el pasado 2 de septiembre, las autoridades estadounidenses solo se han limitado a difundir las grabaciones de los bombardeos, sin mostrar la carga que supuestamente transportaban, ya que las lanchas quedaron destruidas. Sin embargo, en el segundo ataque, Trump le dijo a la prensa que tenía «pruebas» de que en la embarcación llevaban drogas a EE.UU.

Un mes después, un periodista le preguntó directamente al presidente estadounidense por qué la Guardia Costera no interceptaba los barcos, de manera que «se pueda confirmar quién está a bordo» y decomisar la mercancía.

«Porque llevamos 30 años haciéndolo y ha sido totalmente ineficaz. Tienen barcos más rápidos, en serio, algunos de estos barcos son de clase mundial. Son muy rápidos, pero no tan rápidos como los misiles. Lo hemos intentado por años», dijo Trump, en una respuesta que abrió la puerta a varios cuestionamientos. (Información RT).