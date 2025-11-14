ATENCION: Pico y Placa se aplicará los sábados para los carros particulares no matriculados en Bogotá

–El alcalde Carlos Fernando Galán anunció este viernes que a partir del primer semestre del próximo año todos los carros particulares que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa cada 15 días los sábados, en el mismo horario del resto de la semana, esto es, de 6 a.m. y las 9 p.m.. Además, los vehículos no matriculados en Bogotá y que están inscritos en el programa «pico y placa solidario» ya no pagarán un 20% adicional, sino un 50%. Este recargo se aplicará a partir del primero de enero de 2026.

El mandatario explicó que la medida se decidió ante el alto volumen de vehículos que circulan en la ciudad que no pagan impuesto en la capital. Concretamente, sostuvo, 3 de cada 10 automotores que se movilizan por Bogotá están matriculados fuera de la capital.

“Desde 2015 se han dejado de matricular en la ciudad 241 mil vehículos, evitando que se obtengan cerca de 1,1 billones de pesos para invertir en la ciudad”, advirtió el alcalde.