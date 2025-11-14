Senador Temístocles Ortega fue victima de atentado en el Cauca

–En la madrugada de este viernes, el senador Temístocles Ortega, fue víctima de un atentado cuando se movilizaba en el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección, UNP, en la Vía Panamericana, sector El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío, departamento del Cauca. Según lo reportó el mismo congresista en su cuenta en X, sujetos que se desplazaban en dos vehículos, que se ubicaron uno adelante y otro detrás de su automotor, abrieron fuego con armas largas y cortas. El vehículo recibió seis impactos de bala.

Además advirtió que fue perseguido por sus atacantes hasta la entrada de Popayán, pero gracias a la pericia de su conductor pudieron escapar ilesos.

Gracias a la reacción del conductor de la Unidad Nacional De Protección – UNP y del escolta de la Policía Nacional, el equipo logró romper el cerco y evitar que los agresores se acercaran. No se registraron heridos.

Ortega Narváez informó que había solicitado previamente el refuerzo de su esquema de seguridad, el cual no habría sido atendido por la UNP. El hecho vuelve a poner en evidencia las graves condiciones de seguridad en el Cauca.

