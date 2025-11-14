Conozca la movilidad en la Vía al Llano hoy viernes 14 de noviembre

Foto: Coviandina

Hoy viernes 14 de noviembre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tiene paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del kilómetro 18 será ‘Tipo Semáforo’. ¡Conoce detalles y planifica recorridos!

Medida de paso ‘Tipo Semáforo’ en la Vía al Llano o Vía Bogotá-Villavicencio

La medida de paso ‘Tipo Semáforo’ kilómetro 18 busca permitir la movilización de 400 vehículos sentido Villavicencio-Bogotá y 300 vehículos sentido Bogotá-Villavicencio, sin embargo, la priorización de paso será dinámica dependiendo el comportamiento del tráfico y el volumen que se tenga en los sentidos de circulación.

La actividad no cuenta con horarios predefinidos.

La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.

El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.

Así está la movilidad en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Corte 9:09 a. m.

Variante del K18+300-19+200, habilitada sentido Btá/Vcio con fila K6+800 y en espera Vcio/Btá fila en el K35+700. Cierre preventivo K0+000 Uval, carril derecho desde el K36+500 hasta el K37+100. Paso a un carril túnel Quebradablanca y K69+350. Alto flujo.

Corte 8:29 a. m.

Variante del K18+300-19+200, habilitada sentido Vcio/Btá con fila K37+800 y en espera Btá/Vcio fila en el K6+850. Cierre preventivo K0+000 Uval, carril derecho desde el K36+500 hasta el K37+100. Paso a un carril túnel Quebradablanca y K69+350. Alto flujo.

Corte 6:03 a. m.

Variante del K18+300-19+200, habilitada sentido Bogotá /Villavicencio con fila k9+500 y en espera Villavicencio/Bogotá fila en el k35+500. Cierre preventivo carril derecho desde el K36+500 hasta el K37+100.

Paso a un carril túnel Quebradablanca y K69+350. Alto flujo vehicular.