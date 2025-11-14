EE.UU eliminó los aranceles que había impuesto a las importaciones de café

–El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, German Bahamon Jaramillo, anunció este viernes que el gobierno de los Estados Unidos notificó oficialmente la eliminación de las tarifas reciprocas arancelarias al café de todos los orígenes. «Esta es una noticia de enorme relevancia para el sector cafetero global y, en particular, para Colombia», celebró el dirigente del gremio cafetero.

Bahamón agradeció al Gobierno de los Estados Unidos y a los senadores «que nos escucharon con rigor, atendieron nuestro análisis técnico y entendieron la necesidad de proteger al consumidor americano y al productor en origen».

Añadió que «este resultado confirma la importancia de mantener relaciones directas, serias y permanentes con los actores clave del mercado internacional» y subrayó: «Continuaremos persiguiendo mas y mejores acuerdos comerciales con el mercado mas importante para el café colombiano».

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros envió «un mensaje de tranquilidad al país cafetero» y además ratificó «el compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, «tal como lo hacemos con Medio Oriente, Asia, Oceanía y Europa».

Finalmente, precisó: «Con visión global, diplomacia técnica y presencia constante en los centros de decisión, seguimos defendiendo la competitividad de Colombia».