Colombia, primer país en declarar la Amazonía como zona libre de la gran minería e hidrocarburos

–En el marco de la COP30, reunida en Belén de Pará, Brasil, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la decisión de declarar todo el Bioma Amazónico colombiano como Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables, blindándolo frente a nuevas actividades de minería e hidrocarburos.

La ministra del Medio Ambiente (e), Irene Vélez, destacó que con esta medida, adoptada durante el encuentro de ministros de Ambiente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el Gobierno colombiano dio un paso histórico para proteger los 483.164 km² del sistema amazónico, que corresponde a un 42% del territorio nacional y el 7% de la gran Amazonía suramericana, y llamó a los países de la región a unirse en una Alianza Amazónica por la Vida.

Esta declaratoria convirtió a Colombia en el primer país de la región en liderar la protección de todo su territorio amazónico, ratificando su liderazgo en la conservación de la selva como potencia de vida, advirtió la funcionaria.

“Colombia ha decidido dar el primer paso. Hemos sido el primer país de la cuenca amazónica en declarar la totalidad de la parte que corresponde a Colombia del bioma amazónico como una zona de reserva de recursos naturales renovables, protegiendo este bioma de actividades de gran minería e hidrocarburos”, precisó Irene Vélez.

Explicó que esta decisión se adoptó, “no solo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”.

La ministra destacó que, aunque Colombia representa solo el 7% del bioma amazónico, ha decidido protegerlo en su totalidad. “La selva es una sola, los ríos no tienen fronteras y la vida tampoco. Cuidar la Amazonía no es un sacrificio económico, es una inversión ética en el futuro de la región y de la humanidad”, enfatizó.

“Esta declaratoria es una apuesta ética y científica. Busca evitar la degradación de los bosques, la contaminación de los ríos y la pérdida de biodiversidad que amenaza el equilibrio climático del continente. Es una decisión de vida”, aseguró.

La medida restringe la expansión de nuevas actividades extractivas en Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, departamentos donde la apertura de vías y la minería ilegal han fragmentado ecosistemas vitales. Busca detener la pérdida y degradación de los bosques, evitar el acaparamiento de fuentes hídricas y proteger el equilibrio climático de la región.