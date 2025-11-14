Gobierno crea Comité de Expertos para estudiar violaciones a derechos humanos en protestas sociales de 2019 a 2021

–El Ministerio del Interior expidió el Decreto 1190 del 12 de noviembre del 2025 por medio del cual se crea el Comité de Expertos Ad hoc para el esclarecimiento de eventuales violaciones a derechos humanos durante las protestas sociales ocurridas entre los años 2019 y 2021.

El Decreto determina que este Comité de Expertos, que funcionará hasta el 31 de julio de 2026, no tendrá facultades para establecer responsabilidades penales, civiles, administrativas o disciplinarias.

El Comité estará integrado por tres personas de las más altas calidades éticas y profesionales, con experiencia, formación y conocimiento en derechos humanos. Las personas aspirantes serán postuladas por organizaciones sociales de la sociedad civil con trayectoria en la defensa y protección de víctimas de violaciones a los derechos humanos y procesos sociales de verdad.

“Serán elegidos por la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», indica la norma.

Además, especifica que “las personas integrantes del Comité de Expertos Ad hoc serán contratadas por el Ministerio del Interior y contarán con un equipo técnico e investigativo integrado por nueve personas financiadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia».

El Decreto 1190 aparece firmado por el presidente Gustavo Petro y los ministros del Interior, Armando Alberto Benedetti; de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez; y de Justicia, Augusto Alfonso Ocampo.

Además, el presidente de la República tendrá la obligación de presentar el informe elaborado por el Comité de Expertos a través de los medios de comunicación, las redes sociales institucionales y otros espacios públicos de difusión.

También ordena que todas las entidades del Gobierno nacional, sin excepción, colaboren con la entrega de la información necesaria para el cumplimiento del mandato del Comité de Expertos Ad hoc.

?Objetivos del Comité

-Documentar y analizar antecedentes, hechos y patrones de comportamiento que puedan constituir violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período comprendido entre los años 2019 – 2021, así como hechos o acciones posteriores relacionados con contextos de protesta social.

-Identificar las acciones y omisiones de los agentes del Estado y particulares que presuntamente hayan actuado con omisión, aquiescencia, tolerancia apoyo o coordinación en la vulneración de derechos humanos en contextos de protesta social.

-Formular recomendaciones a las instituciones del Estado para el respeto, protección, prevención y garantía de los derechos humanos de quienes participan en acciones de movilización y protesta social, incluida la no estigmatización y no criminalización.