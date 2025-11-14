Icfes abrió proceso de registro ordinario para la prueba Saber 11 calendario B 2026

–Hasta el viernes 19 de diciembre, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- Icfes, abrió el proceso de registro y recaudo ordinario para las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, que se realizarán en sitio de aplicación, el domingo 15 de marzo de 2026, bajo la modalidad lápiz y papel.

«Es importante recordar que el enfoque que estamos manejando desde Icfes, es el de una evaluación formativa, el cual nosotros permite contribuir más en el desarrollo de habilidades. A través de las diferentes pruebas de Estado, queremos reconocer las distintas realidades que viven nuestros niños.Cada territorio tiene sus propias luchas, desafíos y fortalezas, y como Estado, tenemos la responsabilidad de comprender antes de comparar, de acompañar antes de calificar», sostuvo la directora general, Elizabeth Blandón Bermúdez, quien reiteró a las Instituciones Educativas y rectores, la importancia de realizar con tiempo el proceso de inscripción de sus estudiantes, de manera que no afecte su paso a la educación superior.

El proceso de registro y recaudo extraordinario irá del lunes 22 de diciembre de 2025 al viernes 16 de enero de 2026. La publicación de citaciones se realizará el 27 de febrero del próximo año. El Icfes les recuerda a las Instituciones Educativas y estudiantes individuales realizar el proceso de inscripción y pago de manera oportuna, antes del 19 de diciembre a fin de evitar costos adicionales.

La prueba Saber 11 va dirigida no solo a estudiantes que están por finalizar su grado undécimo en establecimientos educativos o institutos de validación, sino también a quienes deseen mejorar su puntaje o que aún no han presentado este examen.

En el caso de la prueba para validantes, se pueden inscribir las personas que no estén matriculadas en una institución educativa y que quieran obtener su título de bachiller, siempre y cuando hayan cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen. Esta prueba también pueden realizarla los ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio colombiano y que deseen obtener su título de bachiller.

De igual forma, el Icfes ofrece el examen Pre Saber a todos aquellos que quieran familiarizarse con la estructura y condiciones de la aplicación de Saber 11.

Para mayor facilidad y seguridad, el recaudo de los tres exámenes se podrá realizar en línea, a través del botón de pago PSE. Sin embargo, este también podrá realizarse de manera presencial en las sucursales del banco Davivienda y en corresponsales bancarios autorizados por esta entidad financiera.

Todas las consultas relacionadas con inscripciones, citaciones y resultados pueden hacerse a través del portal icfes.gov.co. La fecha de publicación de los resultados individuales de la prueba Saber 11 Calendario B será el viernes 15 de mayo de 2026 y la de resultados de Pre Saber y Validantes, el viernes 22 de mayo del próximo año.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con el instituto a través de la línea telefónica: (601) 9156101 en Bogotá.