ICETEX condonará el 100% de intereses vencidos y moratorios a beneficiarios que acuerden ponerse al día en sus pagos

–El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX anunció que las y los beneficiarios de crédito con dificultades para estar al día con el pago de su crédito, tendrán una nueva oportunidad para normalizar su cartera y acceder a beneficios especiales que reducirán el valor de su deuda.

A partir de este martes 18 de noviembre y hasta el 20 de diciembre las personas que presenten mora mayor a 31 días en su pago podrán contactar al ICETEX y hacer un acuerdo de reembolso, que, al cumplirlo, le otorgará una condonación de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios, precisó.

“El ICETEX siempre piensa en las personas con dificultades en el pago de sus créditos educativos y las Jornadas de Soluciones son el espacio propicio para que mancomunadamente se logren los acuerdos. Desde la entidad, con un gran esfuerzo económico se contribuye con la condonación de intereses corrientes y moratorios que es un alivio al bolsillo para ponerse al día”, afirmó el presidente de la entidad Álvaro Urquijo al invitar a participar en la jornada.

La nueva Jornada de Soluciones está dirigida a cerca de 98.000 beneficiarios con dificultades en su pago pertenecientes a cartera activa y castigada, además de aquellos que financian sus estudios a través de Fondos en Administración que se acogen a políticas de ICETEX, con mora superior a 31 días.

Al respecto, el ICETEX destacó que dispuso de las siguientes líneas telefónicas y contactos virtuales para que hagas los acuerdos de pago:

Para quienes tienen crédito con mora entre 31 y 90 días:

Línea gratuita nacional 018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3073070

Chat:https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-chat-bot-mora-menor-a-90-dias

Click to Call: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-llamanos

Videollamada: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-video-llamada

Para créditos con mora superior a 91 días:

Línea gratuita nacional 018000119716 (desde teléfono fijo) o en Bogotá al (601) 7490211.

Chat https://rsticetex.ucontactcloud.com/WebChat/icetexchat/

Click to call https://rsticetex.ucontactcloud.com/WebChat/icetexcall/

Videollamada https://rsticetex.ucontactcloud.com/WebChat/icetexvideochat/

Alternativas para normalizar el crédito

Para realizar acuerdos y ponerse al día en su crédito, los participantes de esta Jornada de Soluciones podrán acogerse a las figuras de extinción, normalización o refinanciación de la obligación en mora, contempladas en el reglamento de recuperación de cartera de la entidad.

Extinción: Consiste en el pago del total de la obligación.

Normalización: Mecanismo mediante el cual el beneficiario cancela la totalidad del saldo vencido.

Refinanciación: Opción con la que se logra la modificación del plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada, a fin de normalizar la totalidad de la obligación.

El horario de atención en la Jornada de Soluciones será de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Todos los trámites de ICETEX son gratuitos y sin intermediarios, no recurra a tramitadores que en la gran mayoría de procesos los estafan, advirtió.