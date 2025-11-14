Marinos de EE.UU. harán ejercicios militares en un país cercano a Venezuela

–Tropas de EE.UU. adscritas al Comando Sur realizarán ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF, por sus siglas en inglés) entre el 16 y el 21 de noviembre, como parte de los acuerdos de cooperación militar entre los dos países, informó el Ministerio de Asuntos exteriores trinitense en un comunicado.

«Esta colaboración es uno de los muchos ejercicios conjuntos que las Fuerzas Armadas de EE.UU. han realizado durante mucho tiempo en asociación con las TTDF», lo que «demuestra la sólida alianza» entre Puerto España y Washington, «basada en el respeto mutuo, y forma parte de la larga, fructífera y continua colaboración del país con el Comando Sur de EE.UU.», se lee en el texto.

Se detalla asimismo que «el objetivo principal del ejercicio es el intercambio militar, lo que permitirá al personal de ambos países familiarizarse con los equipos –incluidos helicópteros–, las tácticas y las técnicas del otro», al tiempo que se precisa que «el entrenamiento se llevará a cabo» en territorio de Trinidad y Tobago «tanto en entornos urbanos como rurales, con operaciones programadas al atardecer y durante la noche».

Las autoridades del país caribeño iniciaron su exposición alegando razones de política interior para justificar el despliegue, particularmente en lo que corresponde al combate a grupos de delincuencia organizada.

«Trinidad y Tobago sigue sufriendo el flagelo de los delitos con armas de fuego y la violencia de pandillas. Estos ejercicios intensificados forman parte de la estrategia coordinada del Gobierno de Trinidad y Tobago para garantizar que el personal de defensa esté óptimamente capacitado y equipado para abordar estos problemas en el ámbito nacional, que han tenido un impacto devastador en la sociedad», se puntualiza.

En la misma línea, las autoridades de la nación antillana argumentaron que «estas acciones dan cumplimiento a un compromiso clave del Gobierno, recogido en su programa electoral, para restablecer el orden».

En la víspera, el secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, anunció el inicio de la ‘Operación Lanza del Sur’, cuyo objetivo declarado es «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» al territorio estadounidense «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos. El alto funcionario no ofreció detalles acerca del alcance, ámbito preciso de operación, cantidad de tropas empleadas, tipo de armamento y duración del operativo.

Lo informado por el jefe del Pentágono encendió las alarmas entre miembros de la comunidad internacional.

Así, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que en Rusia esperaban «que no se tomen medidas que puedan llevar a la desestabilización de la situación en el Caribe y en torno a Venezuela», mientras que la vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, advirtió que su país se opone a que EE.UU. use la fuerza contra el país bolivariano.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que ante la falta de evidencia creíble, Washington recurre «a la falacia» para justificar «un despliegue militar desproporcionado, extraordinario, movilizado bajo falsos pretextos». (Información RT).