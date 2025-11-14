Maduro pide al pueblo de Estados Unidos: «Paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica…»

–El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este viernes al pueblo de Estados Unidos que pare «la mano enloquecida de quien ordena bombardear», en medio del despliegue militar del país norteamericano en el mar Caribe que la administración de Donald Trump atribuye a su lucha contra el narcotráfico.

«Es al pueblo de los Estados Unidos a quien me dirijo en este momento: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. Detengan la guerra, no a la guerra», manifestó Maduro en un encuentro internacional de juristas, reunidos en Caracas contra el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, transmitido por el canal estatal VTV.

En este sentido, el mandatario pidió a los estadounidenses «jugar un papel estelar» en este momento «para detener lo que pudiera ser una tragedia» para «toda América».

Mensaje a EE.UU

«Peace, peace, peace. The order is peace, war no», dijo después en inglés el autoritario jefe de Estado en medio de aplausos de sus invitados.

«¿Queremos otra Gaza ahora en Suramérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? (…) Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz», expresó el mandatario chavista.

«No más guerras interminables. No más guerras injustas. No más Libia. No más Afganistán», insistió.

Más temprano, Nicolás Maduro envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hizo extensivo al pueblo estadounidense, tras el anuncio hecho por Washington sobre una nueva acción denominada «Operación Lanza del Sur» frente a las costas venezolanas y colombianas en el Caribe y el Pacífico, para intensificar la guerra contra el narcotráfico.

«Mi mensaje es: ‘¡Yes, peace! ¡Yes, peace!’ [‘Sí a la paz’]», expresó Maduro en inglés a la CNN durante una manifestación de apoyo al Gobierno en Caracas.

Maduro afirmó que los pueblos de las dos naciones deben «unirse por la paz del continente» y añadió: «No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz».

Al ser preguntado sobre si está preocupado por una posible agresión de Washington, Maduro subrayó que las autoridades venezolanas están «ocupadas con el pueblo, gobernando con la paz».

Sin aludir a esta operación, Maduro dijo que Venezuela está en la «lucha por la paz y la soberanía» y añadió que espera que se establezca un plan de acción junto a juristas del mundo para «proceder al conjunto de demandas y acciones internacionales en defensa al derecho a la paz de Venezuela» y Suramérica. (Información DW).