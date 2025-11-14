MinDefensa reporta ocho bombardeos este año contra estructura de alias «Iván Mordisco» y notifica: “No vamos a parar hasta neutralizar a este criminal”

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez confirmó que este jueves se ejecutó el octavo bombardeo en este año contra la estructura las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y advirtió que estas acciones militares no van a parar «hasta neutralizar a este criminal del narcotráfico».

El jefe de la cartera de Defensa se refirió a la operación que se desplegó en zona rural de Arauca con el fin de afectar a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y, particularmente, a alias ‘Antonio Medina’, uno de los cabecillas de su grupo criminal.

El ministro advirtió que este jueves se ejecutó el octavo bombardeo que se realiza este año, el cual, sumado a los cinco que se llevaron a cabo durante el 2024, «es muestra del compromiso del Gobierno Nacional por combatir a las estructuras delincuenciales dedicadas a esparcir el cáncer del narcotráfico».

El ministro advirtió que este jueves se ejecutó el octavo bombardeo que se realiza este año, el cual, sumado a los cinco que se llevaron a cabo durante el 2024, «es muestra del compromiso del Gobierno Nacional por combatir a las estructuras delincuenciales dedicadas a esparcir el cáncer del narcotráfico».

El ministro de Defensa invitó a todos los miembros de los grupos criminales que siembran terror en las regiones a que se desmovilicen o se sometan a la justicia. Subrayó que el Estado siempre les ofrecerá alternativas para que puedan hacer la transición hacia la legalidad y comenzar a aportarle a la sociedad.

El ministro de Defensa aseguró que "No vamos a parar hasta neutralizar al criminal del narcotráfico alias 'Mordisco'", y le recordó a la ciudadanía que por este peligroso delincuente están ofreciendo una recompensa que asciende hasta los 5.000 millones de pesos.

De otro lado, el ministro Sánchez aseguró que contra el crimen trasnacional, la respuesta es la cooperación internacional.

«El señor Presidente ha dado instrucciones claras de mantener, como se ha venido haciendo, un flujo continuo de información con las agencias internacionales para combatir el narcotráfico, garantizando siempre el respeto por los derechos humanos y la estricta observancia de los protocolos de los acuerdos de entendimiento y tratados internacionales, alineados y coordinados con la Cancillería», precisó.

El ministro aseguró que, por instrucción del presidente, la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional se refleja en resultados históricos: récord en interdicciones, incautaciones y destrucción de laboratorios, entre muchas otras acciones.

Destacó que Colombia es el país que más cocaína incauta en el mundo, y también, el que más hombres y mujeres ha sacrificado enfrentando con persistencia y contundencia a los carteles del narcotráfico.

«En este Gobierno hemos incautado más de 2.700 toneladas desde el 7 de agosto de 2022: más de 30.000 millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores», precisó.

Subrayó que la mayoría de estos resultados son posibles gracias a las capacidades de inteligencia de Colombia y al trabajo articulado con nuestros aliados internacionales.

Dijo que en los últimos operativos se incautaron más de 7 toneladas de estupefacientes en el Pacífico Colombiano «y le propinamos un fuerte golpe a los narcotraficantes que delinquen en aguas colombianas, gracias al trabajo de nuestra

Armada Nacional con apoyo de Inteligencia Naval».

En concreto, fueron tres operaciones en diferentes zonas del Pacífico que dejaron incautaciones por un valor cercano a los 223 millones de dólares: 1.268 kilogramos de clorhidrato de cocaína; 2.960 kilogramos de clorhidrato de cocaína; 3.503 kilogramos de marihuana + 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Así demostramos el dominio de nuestras fronteras marítimas y ratificamos nuestro compromiso en la lucha contra las drogas, la delincuencia transnacional y los golpes financieros a los grupos ilegales, puntualizó.