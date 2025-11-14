Nicolás Maduro envía un mensaje a Trump: ¡Yes, peace¡

–Nicolás Maduro envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hizo extensivo al pueblo estadounidense, tras el anuncio hecho por Washington sobre una nueva acción denominada «Operación Lanza del Sur» frente a las costas venezolanas y colombianas en el Caribe y el Pacífico, para intensificar la guerra contra el narcotráfico.

«Mi mensaje es: ‘¡Yes, peace! ¡Yes, peace!’ [‘Sí a la paz’]», expresó Maduro en inglés a la CNN durante una manifestación de apoyo al Gobierno en Caracas.

???? "Mi mensaje es: ¡Sí, paz, sí, paz!" Este es el mensaje de Maduro a Trump https://t.co/xJ940MK6tx pic.twitter.com/OPnNsUVsum — RT en Español (@ActualidadRT) November 14, 2025

Maduro afirmó que los pueblos de las dos naciones deben «unirse por la paz del continente» y añadió: «No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz».

Al ser preguntado sobre si está preocupado por una posible agresión de Washington, Maduro subrayó que las autoridades venezolanas están «ocupadas con el pueblo, gobernando con la paz».

La víspera, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció el inicio de una nueva misión militar en el Caribe, la ‘Operación Lanza del Sur’ (‘South Spear’, en inglés), ordenada por Donald Trump, que estará bajo la dirección del Comando Sur.

Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado una significativa fuerza militar frente a las costas de Venezuela, compuesta por buques de guerra, submarinos, aviones de combate y tropas, justificando estas acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces, los militares llevaron a cabo varios bombardeos contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado más de 70 muertos.

Las operaciones militares, que han incluido bombardeos contra lanchas de escaso calado, han sido condenadas por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, así como por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil. Expertos internacionales han calificado estos ataques como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional. (Información RT).